尹乃菁離職接文傳會主委？陳以信8字回應

前國民黨立委陳以信。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁日前表示，已在12日因個人健康因素向黨主席鄭麗文請辭；因為目前還沒找到接替人選，她現在是請辭待命狀態，「希望很快能夠找到接替主委的人選」。傳出前國民黨立委陳以信將接任文傳會主委，但陳回應，「未獲徵詢，謝謝抬舉」。

對於未來是否有機會接任，陳以信則指出，不回答假設性的問題。雖未確認是否接任主委，但陳以信表示，他過去曾任文傳會副主委及發言人，並兼任國際部創部主任，所以他在文傳會工作也有相當長的一段時間。在國民黨主席朱立倫時期則擔任海外部主任，「所以我在黨職裡面其實已經總共有5年以上的專任黨職經驗」，雖然海外部主任算義務職沒拿薪水，但是也是做滿4年，事情沒有比較少。

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陳以信原本要爭取今年國民黨台南市長選舉人選，不過他去年底宣布，由於國民黨內參民調顯示謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果，不再爭取國民黨台南市長提名。而陳以信近日馬不停蹄的在台南幫謝龍介輔選，也為後年的立委選舉做努力，勤跑基層。

另一方面，陳以信在國民黨的國際政策上，也時常幫鄭麗文辯護和宣傳。例如「川習會」後，他研判，美國總統川普需要中國國家主席習近平更多，且這次的主旋律是和平穩定，有利於鄭麗文訪美成功的機率升高，「行政部門接見的層級有提高的可能」。

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