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    首頁 > 政治

    江啟臣拋「會展經濟168」旗艦願景： 人在台中辦展 全城一起賺錢

    2026/05/30 23:22 記者張軒哲／台中報導
    台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（中）出席台中會展經濟起飛論壇，發表「會展經濟 168 專案」。（記者張軒哲攝）

    台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（中）出席台中會展經濟起飛論壇，發表「會展經濟 168 專案」。（記者張軒哲攝）

    台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今（30）日出席台中會展經濟起飛論壇，拋出「Taichung IMPACT beyond MICE」旗艦願景，發表「會展經濟168專案」，他說，會展產業是城市發展的火車頭，未來應打破單一活動補助的舊思維，以實質平台帶動全城經濟的漣漪效應，全力擦亮台中會展的國際招牌。

    台中國際會展中心3月23日正式開幕以來，迅速成為中台灣最具指標性的會展平台，多場國際專業展覽與大型消費展接連登場，針對未來會展政策的具體藍圖，江啟臣說，他提出的「會展經濟168專案」，核心包含成立跨局處一站式服務的「1個臺中會展經濟專案辦公室」；建構以「Taichung IMPACT」為核心精神的「6大平台」，全面涵蓋國際活動（International Events）、媒合（Matching Cooperation）、建立合作夥伴關係（Partnership Building）、共同成就（Achieving together）、城市交流（City Exchange）以及觀旅推廣（Tourism Promotion）；並進一步搭配精準分級補助、建立全市場域與供應鏈資料庫等「8項措施」。

    江啟臣說，專案旨在全面串聯台中的飯店、餐飲、交通與在地策展大腦，落實「只要人在臺中辦展，全台中市都能一起賺錢」的宏觀目標。

    台中國際會展中心3月23日正式開幕，多場國際專業展覽與大型消費展接連登場。（記者張軒哲攝）

    台中國際會展中心3月23日正式開幕，多場國際專業展覽與大型消費展接連登場。（記者張軒哲攝）

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