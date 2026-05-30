台灣小孩不會說台語被黃仁勳叮嚀 吳欣岱嘆：心情很複雜

小朋友送上冰棒交換黃仁勳的小點心，黃仁勳當場大快朵頤，並合影留念。（記者張嘉明攝）

昨（29日）社群瘋傳一段影片，輝達執行長黃仁勳與小朋友互動時，一旁的大人起鬨要小朋友對黃仁勳說英文，但黃仁勳希望用台語跟孩子對話，卻意外發現小朋友不會說台語，讓黃仁勳語重心長地叮嚀，「You need to learn Taiwanese（你需要學台語）」。對此，台灣基進台北市議員參選人吳欣岱表示，她看完這段影片，心情其實有點複雜。

吳欣岱在臉書發文表示，對黃仁勳來說，小孩用英文跟他講話，他並不覺得了不起。真正讓他眼睛一亮的，是回到台灣這片土地，能再聽到熟悉的台灣話。但這個願望，在2026年的台灣，越來越難實現。現在台灣話比英語還好的小孩，恐怕比「日本壓縮機」還要稀少。英文比任何本土語言能力都好，已經是現在台灣小孩普遍的狀況。

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吳欣岱認為，這真的很悲哀，我們是一個過去因為被殖民、被迫放棄自己語言的族群。接著在民主化之後，我們又開始追求另一種更強勢的霸權語言。殖民者換過幾次，台語、客語、原住民族語不斷被擠到角落這件事，幾十年來沒有真正停過。

吳欣岱指出，2020年的社會普查，14歲以下的小孩，主要使用台語的只剩下7.4%。她有預感，下一次的普查15歲以下會掉到5%以下。而其他本土語言更不用說，慘不忍睹。

吳欣岱說，黃仁勳在台灣的地位，是他要土地，行政院想辦法、他要電力，台電想辦法。連台北市府的變電所卡關吵成一團，他講一句話都會被全國媒體當頭條報。

她認為，黃仁勳的話，在這座島上是有政治份量的。那這次他親口示範了台灣話、又對著鏡頭說「You need to learn Taiwanese」，請問執政者跟在野黨有沒有要把這句話聽進去？

吳欣岱強調，真的要把「雙語政策」改成「我們是不是先把孩子的母語撿回來」？如果連英文都比台語、客語、原住民族語更被家長認真教，那這場關於台灣主體性的對話，最終會在我們自己的下一代身上消音。黃仁勳今天用台語給孩子上了一課，也給政府上了一課。「You need to learn Taiwanese. 我們要讓孩子找回母親的舌頭」。

台灣基進前秘書長、台北港湖市議員參選人吳欣岱。（資料照）

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