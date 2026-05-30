若年底有機會帶領高雄 柯志恩：代表2028國民黨有極大機會重返執政

國民黨高雄市長參選人柯志恩告訴黨員，若年底有機會帶領高雄市，就代表2028國民黨有極大機會重返執政。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今與左楠黨員座談時指出，高雄需要跟上世界潮流，但絕不能回到新潮流！年底若有機會帶領高雄，代表2028國民黨有極大機會重返執政！

柯志恩今下午與國民黨高雄左楠區黨員座談，除感謝黨員長期相挺，也為左楠5位國民黨籍女力議員披彩帶，喊話讓國民黨在左楠的市長、議員、里長，票數通通全壘打！

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柯志恩指出，過去左楠常被認為是國民黨在高雄唯一優勢區，但她告訴大家，從2018到2022，國民黨曾贏過民進黨4萬多票，也倒輸過1萬5千多票，2024年總統大選，藍白加起來雖贏綠營2萬6千多票，但要是分開計算，仍被民進黨各個擊破，因此沒有樂觀的本錢。

她提到高雄現在在AI發展、產業轉型關鍵期，但接棒陳其邁市長的，不一定要是民進黨參選人，她陸續提出包括，喘息券、青年安居三箭、「1.3.5.7.9 幸福會長久」夢想海港等政見框架，相信自己是接任市長最適合人選，高雄需跟上世界潮流，但絕不能回到新潮流！

民進黨每次選舉都說，高雄是他們必須守下、最重要的灘頭堡，但年底選舉，她若能獲得高雄市民信任，讓她有機會帶領高雄，這不僅代表過去長期被視為綠營票倉高雄的選民發出怒吼，更代表2028國民黨有極大機會重返執政！

她痛批賴清德總統上台以來，立法院三讀法案被行政院不副署、不執行，攸關國家發展的能源政策更可在民進黨口中說變就變，種種因素，造就賴清德總統在南台灣民調崩跌結果。

年底的選舉，選民不只要選能夠帶領高雄迎向更好未來的舵手，更是對賴政府上台以來的期中考成績，她承載許多基層黨員先進的期待，一定會繼續努力，帶領大家贏得年底選舉！

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