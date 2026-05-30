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    首頁 > 政治

    蕭美琴挺何欣純曝初識緣起盼「純琴姊妹」在中央地方一起打拚

    2026/05/30 19:57 記者蘇孟娟／台中報導
    副總統蕭美琴（左）今（30日）在立委何欣純（右）陪同下，出席民主進步黨創黨40週年紀念系列活動青年座談會－台中場。（記者廖耀東攝）

    副總統蕭美琴（左）今（30日）在立委何欣純（右）陪同下，出席民主進步黨創黨40週年紀念系列活動青年座談會－台中場。（記者廖耀東攝）

    副總統蕭美琴今日與民進黨台中市長參選人、立委何欣純跟年輕人座談，何欣純曝初識蕭美琴緣起於她年輕時曾參加「美台國際青年研習營」，在美國第一次看見蕭美琴，對她的外交專業非常有印象；蕭美琴也說，當立委時看到何欣純長期為中小企業與台中地方發聲，都稱她是「中小企業女神」，兩人盼「純琴姊妹」在中央跟地方一起打拚，拚出台中「欣氣象」。

    配合民進黨創黨40年，「傳承40民主共鳴」青年座談台中場今在何欣純市政辦公室舉辦，蕭美琴南下攜何欣純與台中青年、產業二代等交流。

    何欣純提及，她是赴美參加「美台國際青年研習營」，在美國第一次看見蕭美琴，當時在駐美辦事處奔走協助訪團，對她的外交專業印象深刻，之後兩人成為立院同事，蕭美琴的國會表現及回到花蓮服務，無論對青年、原住民族、地方產業都親力親為。

    何欣純說，她與蕭美琴都是帶著單純的心、不忘初衷，未來她也會用這樣的態度面對市政為大台中打拚，並跟中央合作，盼「純琴姊妹」合作替台中拚出「欣氣象」。

    蕭美琴說，她在擔任立委時看見何欣純長期為中小企業與台中地方發聲，台中大大小小的產業問題，何欣純都非常熟悉，大家都稱她是「中小企業女神」，政治是照顧百姓的工作，每天都在不斷學習去承接國人不同的夢想與願景，盼未來中央與地方會一起打拚，共同建構更強更有韌性的台灣，也相信何欣純未來一定能帶領台中大步向前。

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