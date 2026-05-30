向盧秀燕請益、參觀綠美圖 徐欣瑩：新竹縣不只是要有科技園區

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩請益，台中市長盧秀燕贈送「必勝」御守。（徐欣瑩陣營提供）

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩請益之旅今天到台中市向市長盧秀燕取經，盧秀燕陪她參訪台中國際會展中心、最新文化地標「臺中綠美圖」。徐欣瑩認為，新竹縣不只是要有科技園區，未來她執政，也要打造多功能的展演中心。

徐欣瑩說，大家提到新竹縣，第一聯想就是晶片、半導體以及高科技產業；然而在高薪吸引人才外，城市生活也需要有幸福感才能留才。她執政的願景之一，就是要規劃多功能展演中心，讓竹科廊帶居民欣賞世界級展覽與表演；讓新竹在高科技產業外，也能孕育更多文化、藝術、體育與創意領域的世界之光。

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她說，綠美圖開館短短2個月吸引上百萬人次參觀，今天參訪更看到很多年輕人、年輕家庭入內，徐欣瑩認為這是最好的民生文化建設示範，特別是在中央公園大片綠地中，把國際級會展中心與通透美麗的綠美圖完整串聯，盧秀燕這項建設是「臺灣的創舉，也是臺灣的Number One」。

盧秀燕肯定徐欣瑩的專業背景與治理視野。對科技產業的熟悉，更將是徐欣瑩未來施政與對竹縣產業發展的最好助力。

徐欣瑩作為科技人，盧秀燕認為，她難能可貴的是重視生活性建設，這次表明想參觀臺中綠美圖，這代表徐欣瑩深知一座城市在高科技、產業、高薪之外，更需要讓市民的生活感到幸福與宜居。因此也特別準備「必勝」御守相贈，預祝徐欣瑩「包中、必勝」。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（前左）請益之旅到訪，台中市長盧秀燕（前右）接待、導覽。（徐欣瑩陣營提供）

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