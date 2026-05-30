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    首頁 > 政治

    立委持股大公開！黃捷投資模式被讚爆「小資典範」

    2026/05/30 17:14 即時新聞／綜合報導
    黃捷持股引發討論。（左資料照，右取自「立委持股公開平台」，本報合成。）

    黃捷持股引發討論。（左資料照，右取自「立委持股公開平台」，本報合成。）

    有民眾根據監察院公報資料製作網站「立委持股公開平台」，讓網友一眼清楚立委們持有哪些股票、市值又是多少。除了幾名立委身家驚人，在社群網路上引發一波討論外，目前排名在31名的民進黨立委黃捷，也意外被點名稱讚是值得一般人學習的「小資典範」。

    不同於國民黨立委顏寬恒、王鴻薇，與配偶資產破億，根據2025年11月監察院財產申報資料，黃捷持有8檔有價證券，目前市價約700萬。相對於許多立委重壓台積電等權值股，黃捷超過50%的資金投入ETF「元大台灣50」（0050），她共持有35516股0050；而她持有第二多的，則是追蹤美國標普500指數的「元大S&P500」（00646），兩檔就佔了她資金的88%，超過600萬元。除了少數幾張中華電、中鋼、福懋外，黃捷投資的其他有價證券，統統都是ETF。

    社群平台X上有推主分享了黃捷的持股配置，並大讚「應該學習黃捷，小資典範啊。」他表示，覺得很值得保守派投資人，或是年紀大風險承受度比較低的人參考。他還說：「我覺得這真的很適合普通人學習，因為是有機會達成的目標。」

    網友也紛紛留言表示：「穩健投資」、「我推薦所有不懂股票的人這樣買，盤都不用看」、「台灣跟美國都顧到了」、「幾乎都是ETF」、「超級穩健」。還有網友說，連1993年出生的黃捷持股都700多萬了，「我要檢討了」。

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