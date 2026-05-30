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    首頁 > 政治

    網狂捐「這組數字」！沈伯洋開政治獻金專戶 讓柯文哲躺著也中槍

    2026/05/30 16:53 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋笑稱，還沒統計收到多少筆這樣的捐款，但看網路上發文感覺應該滿多的，統計過後再跟大家報告。（記者塗建榮攝）

    沈伯洋笑稱，還沒統計收到多少筆這樣的捐款，但看網路上發文感覺應該滿多的，統計過後再跟大家報告。（記者塗建榮攝）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋近日受訪時坦言，向銀行貸款200萬投入台北市長選舉。有眼尖網友發現，沈伯洋競選網站上線後，已經開通政治獻金專戶。結果不少網友狂捐「1500元」笑稱這樣就是「小沈1500」，讓身陷京華城案的前台北市長柯文哲「躺著也中槍」。

    沈伯洋日前開通政治獻金專戶，不少網友相挺，捐贈「1500元」金額，Threads出現多篇相關討論文，下方網友紛紛留言表示：「小沈1500找到了」、「正宗小沈1500」、「小沈1500！抓到！」；還引來不少小草及藍營支持者氣急敗壞大罵：「又來一個人傻錢多的青鳥捐錢給五分埔大地主」、「傻子捐給騙子」、「他比你有錢多了」、「捐給一個騙子」。

    沈伯洋今日受訪被問及此事，他笑稱，還沒統計收到多少筆金額1500的捐款，但看網路上發文感覺應該滿多的，回去統計過後再跟大家報告。

    北院審理京華城案時，柯文哲Excel工作簿「小沈1500」成為法庭上攻防重點之一。針對檢方主張的關鍵證據「小沈1500」合議庭認為，雖可確認工作簿確由柯本人建立，且「小沈」即威京集團主席沈慶京，但因欠缺資金流向與交付方式等關鍵證據，仍難認定1500萬元賄款確已交付，收賄事實證據不足。

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