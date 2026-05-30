盧秀燕呼應黃仁勳Maybe酸「小動物那麼多」 周永鴻批操作缺電恐慌

台中市長盧秀燕（右）質疑中央能源政策。（記者張軒哲攝）

輝達創辦人黃仁勳28日晚間宴請供應鏈夥伴高層，媒體詢問，執政當局指稱「2032年前供電無虞」，黃仁勳回，「Maybe（也許吧）」。對此，台中市長盧秀燕今天說，國家的能源政策非常的重要，如果過去錯誤，沒有關係，趕快改正、趕快轉彎，趕快調整；台中市議會民進黨團總召周永鴻痛批，盧秀燕又在拿能源議題操作缺電恐慌。

盧秀燕今天陪同新竹縣長參選人、立委徐欣瑩參訪台中國際會展中心、綠美圖，她受訪說，產業要發展，然後人民要幸福宜居，不能夠有用電或者能源的憂慮，現在國家底確面臨這種情形，產業覺得非常的緊張，因為他們老是擔心台灣能不能夠提供足夠的電力來發展。同樣，民眾也是不知道什麼時候要跳電要停電，小動物這麼多，所以也很憂心。國家一定要採取正確的能源發展方式，然後提供國家足夠的電力，讓產業好發展，讓人民不缺電，讓人民生活能夠宜居。

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周永鴻說，該跟盧秀燕算總帳的是，當初中火燃煤轉燃氣機組，是改善空污、穩定供電的關鍵工程，盧秀燕卻用都審程序卡關整整15個月，讓中火能源轉型延宕至今，她自己就是讓台中供電改善拖延的元凶，一邊阻擋能源轉型、一邊喊缺電，再拿來攻擊中央，這套操作台中人已經看了8年。

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