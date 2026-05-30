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    首頁 > 政治

    柯文哲轟「自行宣布」參選彰化縣長 蔡壁如回應了

    2026/05/30 16:27 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾黨中央委員蔡壁如宣布參選彰化縣長，強調她是芬園的媳婦。（資料照，記者劉曉欣攝）

    民眾黨中央委員蔡壁如宣布參選彰化縣長，強調她是芬園的媳婦。（資料照，記者劉曉欣攝）

    針對民眾黨創黨主席柯文哲今天（30日）開罵該黨中央委員蔡壁如，沒有跟黨中央商量就自行宣布參選彰化縣長一事；蔡壁如表示，這與事實並不相符，她打從一開始就有向地方、中央黨部表達參選意願，並遞交參選意願書，因此，不存在所謂「從未表達參選意願」的情況，她會繼續穩穩走下去！

    蔡壁如指出，她一開始就有向彰化縣黨部表達，爭取代表民眾黨參選彰化縣長的意願，之後又親自向黨中央秘書長周榆修當面表達參選的想法，並於5月13日正式遞交參選意願書。她是芬園的媳婦，夫婿的家人也還住在芬園、社頭，她站出來爭取代表民眾黨參選彰化縣長，是希望為彰化多做一點事，讓民眾黨有機會在地方扎根。

    蔡壁如指出，她對柯文哲創黨主席始終心懷感謝，也尊重黨中央的決定，但她認為一個政黨要長久發展，制度很重要，但制度的目的不是製造對立，而是讓有志投入公共服務的人，都能在公平、透明的機制下被看見。

    蔡壁如強調，未來她會繼續秉持初衷，穩穩地走下去，把全部心力放在彰化的未來，而不是放在紛爭之中。政治不能失去溫度，制度也不能失去人與人之間的信任與尊重。

    民眾黨中央委員蔡壁如宣布參選彰化縣長，引來創黨主席柯文哲抨擊。（資料照，記者劉曉欣攝）

    民眾黨中央委員蔡壁如宣布參選彰化縣長，引來創黨主席柯文哲抨擊。（資料照，記者劉曉欣攝）

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