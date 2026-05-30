國民黨議員喊警消未婚要心理輔導 侯友宜尷尬微笑：二者有關係嗎？

蔡建棠表示，警消沒有結婚的，「有時候心理真的要輔導一下」，讓市長侯友宜聞言大吃一驚，「啊」了一聲，尷尬微笑追問二者「有關係嗎」？（翻攝市議會youtube頻道）

少子化成為國安危機，新北市議員蔡健棠日前在市政總質詢中關心新北市警消結婚率低落問題，並強調雖有陪產假、育嬰假等機制，實際在人力吃緊的狀況下根本請不了，要求市府積極解決。質詢末端，蔡健棠表示，警消沒有結婚的，「有時候心理真的要輔導一下」，讓市長侯友宜聞言大吃一驚，「啊」了一聲，尷尬微笑追問二者「有關係嗎」？

蔡健棠說，新北市有7千多名警察，卻有4千多人沒有結婚，消防局未婚同仁也佔一半，大家都說青年不婚不生已成國安危機，為何不生？因為年輕人要上班，他曾接獲陳情，一對夫妻雙方都是警察，生了孩子不知道怎麼顧，只好一個人辭職在家帶孩子；警消一班12小時，怎麼敢結婚？

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蔡健棠指出，儘管現行規定，警消可以請產假/陪產假、育嬰假，可以留職停薪，但警消人力不足，看得到吃不到，搞得一個單位有一半以上不敢婚生，要求通盤檢討，否則「公務機關變成國家最危機的地方」。

侯友宜、警察局長方仰寧說，市府積極辦理警消與教育局、衛生局聯誼，現在警消也比較年輕，可能剛畢業，現在平均結婚年齡也比以前大一些。

蔡健棠又表示，他要拜託一下市長，警消沒有結婚，「有時候心理真的要輔導一下」。

侯友宜隨即驚呼二者「有關係嗎」？但也委婉表示會請衛生局分析是否有輔導必要。

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