不只軍購！3大方針因應中國威脅 賴清德：台灣用實力避免戰爭

總統賴清德今受邀出席《今周刊》舉辦的「世界不一YOUNG 未來我開創」總統與青年論壇。（記者方賓照攝）

中國對台威脅加劇，總統賴清德今（30日）盤點，台灣面臨中國文攻武嚇，對內統戰滲透等挑戰，一方面要強化國防力量，進行對外軍購或強化國防自主產業，同時要強化經濟韌性，並與民主陣營站在一起、共同發揮威懾力量，用實力達到避免戰爭的目標。

賴清德今受邀出席《今周刊》舉辦的「世界不一YOUNG 未來我開創」總統與青年論壇，與全台各地的高中職學生近距離互動。賴表示，他參加過幾次活動後發現，每位同學所提出的議題，都切乎國家、社會發展的重要性，大家一定很好奇總統的工作，因此他要進行一個國情報告。

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賴清德說，他致力於讓國家更安全，因為台灣面臨中國的文攻武嚇，對內統戰滲透。台灣遭逢非常大的挑戰，但一方面強化國防力量，編列國防特別預算或年度預算，進行對外軍事採購或是強化國防自主產業，讓我們更有力量。

賴清德接著指出，還要強化經濟韌性，經濟不僅要好、而且要有韌性，不可以把雞蛋都放在同一個籃子裡面，改變過往把經濟鎖進中國，現在朝向世界，更有韌性、經濟發展也更好。

賴清德談到，要與民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，用實力達到避免戰爭的目標。當然，若中國願意進行對等、尊嚴，台灣也樂意與中國進行交流合作，謀求兩岸的和平發展。

不過，賴清德提醒，中國對內的統戰滲透主要是5個面向，包括對主權的威脅，對台灣人民國家認同的威脅，第三是利誘影響台灣人民做為間諜的這種威脅，也利用台灣人民的善良，在進行兩岸交流時做為統戰途徑；第五是中國在沿海開闢所謂的融合區，對台商及年輕人進行統戰。

賴清德說，政府盤點這5項威脅的因應之道，該修法就修法、該提出政策就提出政策，修法也已經送到立法院，靜待立法院審議。

另外，賴清德強調，台灣也在國際社會上平衡中國的說法。中國在國際上宣傳台灣是屬於中國的一部分，特別是利用聯合國2758號決議文。不管是台灣或美國、國際社會都清楚說明，2758號決議文並未處理到台灣主權或台灣地位的問題。

「我們生長在台灣這塊土地，我們很清楚，中華人民共和國從來沒有任何一天統治過台灣」賴清德說，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不屬於中華人民共和國的一部分，要讓國家更安全。

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