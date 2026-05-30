金溥聰轟抹黑「不更正就提告」 詹江村：放下吧......

國民黨桃園市議員詹江村自錄影片喊話：「放下吧，金溥聰先生，台灣被你搞得烏煙瘴氣，已經夠了！」（詹江村提供）

國民黨桃園市議員詹江村捲入馬英九基金會內訌風波！詹昨天（29日）在臉書發文，指前國安會秘書長金溥聰長居美國並暗指金是美國人，金溥聰今天發出聲明將對詹江村提告，詹發文強調「BJ4」後，下午再自錄影片喊話：「放下吧，金溥聰先生，台灣被你搞得烏煙瘴氣，已經夠了！」

金溥聰針對詹江村暗指他是美國人或持美國綠卡而不是台灣人，今天透過馬英九基金會發出聲明強調，他僅有中華民國護照，詹江村如果不公開更正澄清此事，他將採取法律行動；詹江村第一時間在臉書寫下「 BJ4（意即不解釋）」回應，下午再自錄影片向金喊話。

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詹江村強調，這陣子，很多國民黨基層黨員都憂心忡忡向他反映，希望金溥聰「放下吧」，如果回美國讓金不開心，他建議金去其他國家走走、散散心，不應該把前總統馬英九、馬以南、周美青等人的私生活揭露於媒體之間，導致現在連馬英九的病況都被外界討論，台灣被金搞得烏煙瘴氣，已經夠了！

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