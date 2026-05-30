曝黃國昌選立委「起手式就是蹭賴」 張育萌：當時幫到仁至義盡

總統賴清德過去曾幫黃國昌站台掃街。（資料照）

資深媒體人黃光芹爆料，總統賴清德過去在和前總統蔡英文競爭黨內初選，一次賴清德民調勝出時，黃國昌就傳簡訊給賴清德表示想結盟；另外，2018年時代力量討論要不要挺柯文哲時，黃國昌堅持「不挺」還生氣走人，如今結果卻恰恰相反。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今日發文表示，黃國昌過去參選立委，起手式就是蹭賴清德。現在回頭看黃國昌，政治性格真的始終如一「永遠都以為大家欠他，所有人幫他都當作是理所當然。」

張育萌今日在臉書發文表示，2015年7月，當時還是「時代力量總隊長」的黃國昌，特別跟媒體說，他在高鐵上遇到賴清德，是賴清德鼓勵他「不要再讓了，一定要出來選」。

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就在那個月，黃國昌真的宣布參選。但那個選區很大，除了汐止之外，還包括金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪和貢寮。結果，在宣布參選後的媒體茶敘，黃國昌就說自己對瑞芳瞭解不深，他說「等8月從美國回來後，會再做足功課」。

「黃國昌這種巨嬰個性，大家當時多用力幫他？」張育萌指出。他說，光講講賴清德就好。當時，賴清德還在台南當市長，他是一早先到花蓮幫蕭美琴輔選，再轉搭火車，衝到金山萬里，就是為了陪黃國昌掃街。掃完街，賴清德還一路待到黃國昌在萬里的競總成立，真的是幫到仁至義盡。

張育萌表示，後來柯文哲當市長的時候，「兩岸一家親」脫口而出，黃國昌當時身為「台獨急先鋒」，可是拒絕跟柯文哲同台。黃國昌之前的幕僚就感嘆過，2018年黃國昌還在時代力量時，直接拍桌大罵「如果時代力量要靠柯文哲站台才活得下去，算什麼第三勢力？」

他指出，2019年某天，黃國昌再加碼，突然說要「正式轉進台北市」，就是想選台北市長。當時，黃國昌評估，如果黃珊珊選台北，那他就選新北市。現在回頭看，黃珊珊確實下去選了台北。就只剩黃國昌，張口就一句「柯文哲老大」，還口口聲聲說要選新北，結果打不過李四川就倉皇逃跑，還假裝自己沒輸，以為大聲就贏。黃國昌的政治性格，真的始終如一「永遠都以為大家欠他，所有人幫他都當作是理所當然」。

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