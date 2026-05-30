黃世杰提出新住民4大福利政策 推動多元友善桃園

民進黨桃園市長參選人黃世杰（左2）出席「粽情新住民 多元好滋味」端午節活動。（圖由黃世杰提供）

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天前往民進黨桃園市黨部，出席「粽情新住民 多元好滋味」端午節活動，他說，年輕、多元的桃園，因超過7萬名新住民、數量高居全國之冠的13萬餘名移工，豐富了城市的靈魂，也驅動桃園市繼續向前，針對新住民最關心的福利政策，未來他將從「協助就業與創業」等4大面向積極推動。

黃世杰說，新住民福利政策4大面向，第1「協助就業與創業」，提供實質輔導，讓新住民能發揮所長；第2「強化語言與適應」，推動中文教育與生活適應輔導，降低文化隔閡；第3「完善社會福利」，建立更綿密的社福制度，給予新住民家庭全方位的照顧；第4「深化文化理解」，透過美食、節慶、語言等交流，打造真正包容的多元社會。

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參加活動的新住民向黃世杰反映，桃園市政府施作工程會影響到上下學、上下班；黃說，新住民已融入在地，「都是台灣人，都是台灣隊」，也面對著相同的生活問題，未來當選後，他會持續在基層勤走聆聽民眾的聲音，持續為桃園努力。

民進黨桃園市長參選人黃世杰出席「粽情新住民 多元好滋味」端午節活動。（圖由黃世杰提供）

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