綠營美女議員自曝遭同黨女民代搧巴掌 張麗善：非常不捨

對於雲林縣議員張庭綺遭同黨女民代搧巴掌，雲林縣長張麗善受訪說，非常不捨。（記者黃淑莉攝）

民進黨籍雲林縣議員張庭綺在社群PO文，揭露遭到同黨女民代甩巴掌，還被其他人要求忍耐、不要鬧大，甚至遭同黨的男民代圍堵、跑到服務處騷擾。對此，雲林縣長張麗善（30）日受訪指出，非常不捨、也很遺憾。

張庭綺28日深夜，在個人臉書、Threads等社群貼文，指去年雲林縣議會民進黨團前往日本參訪世博的最後一晚，深夜一名女性民代衝進她的房間，狠甩了她2巴掌，還嗆說「見一次打一次」。

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張庭綺說，事情發生後，她得到的不是保護而是冷漠，沒有人替她說話、討公道，甚至有人希望她吞下去、算了、忍耐、不要鬧大。後來同黨的一名男性民代，在議會開議期間，公祭的現場四處堵她，叫囂。

張庭綺的PO文在地方引起熱議，張麗善今天上午出席斗六虎溪簡易棒球場啟用活動受訪表示，昨天在議會公開場合沒有人說，但大家都有看到PO文，外界猜測是政治或是感情問題，如果是政治，民進黨團幾位女議員選區都不同，應該不是為了爭樁腳，或是有什麼問題造成的一些政治分歧。

感情問題，應該要單純一點，社會紛爭就會比較少，感情不只要自我管理、自我約束，也要負責任，這樣對你愛的人才是尊重。

張麗善說，從張議員的PO文字裡行間可以感受到她的無奈、痛苦，才選擇這樣把自己內心的創傷說出來，因為有可能會造成二度傷害。身為民意代表要幫別人解決問題，要強裝自己很堅強、很強大，她可以勇敢講出來，也非常不容易。

另對於張庭綺指控，遭到霸凌同黨有人要她噤聲，對此，張麗善表示，她除了不捨之外，也感覺非常遺憾，希望大家能回歸體恤一個女性所面臨的身心創傷。

民進黨籍雲林縣議員張庭綺在臉書等社群PO文，揭露遭同黨女民代搧巴掌。（擷取自張庭綺臉書）

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