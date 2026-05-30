上次只差一點點！鄭麗文台南婦女菁英營力挺謝龍介

國民黨主席鄭麗文出席台南婦女菁英營力挺謝龍介。（國民黨台南市黨部提供）

國民黨主席鄭麗文今出席台南市婦女菁英領袖成長營、聽取基層意見；呼籲支持國民黨台南市長參選人、立委謝龍介，讓台南真正改變、重新站起來；談到台海與兩岸議題，更強調「我們不要打仗，我們要和平。」

鄭麗文表示，自己的外婆是永康人，小時候在台南念小學與國中，因此對台南有非常不一樣的感情；但「倖豬夯灶，倖囝不孝」，政治人物做得好是台南人的驕傲，做不好也應由台南人出手給教訓，不能縱容，這才是我所熟悉的台南。

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鄭麗文說，大家站在這裡，不是為了一個政黨，也不是為了個人，而是代表真正對台灣好的正能量，國民黨不希望看到台灣分裂，不會製造仇恨，而是希望台灣依舊是大家熟悉的善良、有是非黑白、有人情味、愛好和平的地方，謝龍介當市長，才是對台南最好的選擇，上一次只差一點點，這一次大家要相信他會當選，為謝龍介拉票、拉人、催票。

謝龍介表示，台南已經30多年沒有政黨輪替，台南人不欠民進黨，也不欠國民黨；市民給了民進黨長期執政的機會，卻看到城市發展停滯、救災失能、光電爭議不斷，許多中間選民與淺綠選民都已對民進黨執政感到不滿，這次選舉不是為了讓哪一個人贏、哪一個政黨贏，而是要讓台南市民贏一次、讓這座城市贏一次，「翻轉大台南，人人都贏一次。」

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