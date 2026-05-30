李四川稱蓋大小巨蛋經驗豐富 當市長會讓新北大巨蛋如期如質完工

國民黨新北市長參選人李四川（左）參加樹林區親子活動。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川30日參加樹林區體育會「大手牽小手尋寶一起走」親子活動，面對議員洪佳君提到樹林區民眾全力爭取新北大巨蛋設在樹林，李四川表示，大巨蛋設在哪裡尊重專業評估，但他曾經蓋過台北小巨蛋、完成台北大巨蛋的豐富經驗，如果當新北市長，會讓新北大巨蛋如期如質完工。

李四川今天至樹林出席親子活動，與家長及小朋友同歡、齊跳韻律舞，許多家長也開心帶著孩子與李四川合影、擊掌，氣氛熱鬧溫馨，李四川分享，日前遇到一位國小二年級的小朋友大聲叫他「川伯」，很好奇詢問為什麼知道這個外號，原來是聽爸爸媽媽也都這樣叫，很開心大小朋友都這麼親切的稱呼他，會持續深入各區，跟每位大小朋友互動同樂，傾聽每位家長的聲音，作為未來政見的方向。

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李四川表示，看到大手牽小手走向戶外，享受家庭生活，就是新北市最美的風景之一，目前已提出校校有公托、以增加容積獎勵鼓勵企業增設托育等政見，未來會持續推動各項親子教育政見，帶給孩子們平安快樂的成長環境。

針對近期地方熱議的「新北大巨蛋」選址，李四川表示，大巨蛋的選址尊重現任市府團隊與專家的評估。未來當選市長，將會以做過小巨蛋、完成台北大巨蛋的經驗，讓新北大巨蛋如期如質完工。

國民黨新北市長參選人李四川（前）參加樹林區親子活動。（記者翁聿煌攝）

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