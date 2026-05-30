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    首頁 > 政治

    《漏網鏡頭》讓專業的來！

    2026/05/30 13:15 記者方賓照／台北報導
    台北市長蔣萬安30日出席市立學校畢業生市長獎頒獎典禮，只要合照時學生拿手機拍照略顯生澀，蔣市長便主動接過手機代勞，誠然是：讓專業的來！（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安30日出席市立學校畢業生市長獎頒獎典禮，只要合照時學生拿手機拍照略顯生澀，蔣市長便主動接過手機代勞，誠然是：讓專業的來！（記者方賓照攝）

    政治人物爭取民眾支持，大多選擇走向人群，自然不可避免要跟民眾互動，尤其高人氣頂著高光環的明星級政治人物，民眾要求握手、合影、送花喊「凍蒜！」都是家常便飯。

    早年選戰方酣時，還有候選人每到造勢場合必跟民眾握手拍照，然後跟在後面的助理還需趕緊詢問民眾住址，洗出照片後寄給對方。

    拜科技之賜，現在智慧型手機普及，拍照門檻降低，但在大場合自拍，也並非人人拍的好。

    台北市長蔣萬安歷經選戰的洗禮，及3年多來主政與民眾互動經驗，拿手機自拍已是日常必備，技術堪比專業。30日出席市立學校畢業生市長獎頒獎典禮，只要合照時學生拿手機拍照略顯生澀，蔣市長便主動接過手機代勞，誠然是：讓專業的來！

    台北市長蔣萬安30日出席市立學校畢業生市長獎頒獎典禮，只要合照時學生拿手機拍照略顯生澀，蔣市長便主動接過手機代勞，誠然是：讓專業的來！（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安30日出席市立學校畢業生市長獎頒獎典禮，只要合照時學生拿手機拍照略顯生澀，蔣市長便主動接過手機代勞，誠然是：讓專業的來！（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安30日出席市立學校畢業生市長獎頒獎典禮，只要合照時學生拿手機拍照略顯生澀，蔣市長便主動接過手機代勞，誠然是：讓專業的來！（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安30日出席市立學校畢業生市長獎頒獎典禮，只要合照時學生拿手機拍照略顯生澀，蔣市長便主動接過手機代勞，誠然是：讓專業的來！（記者方賓照攝）

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