綠美女議員自爆遭同黨民代搧巴掌 沉默1天發聲了

雲林縣議員張庭綺在臉書等社群揭露遭到同黨女民代搧巴掌及男民代圍堵。（擷取自張庭綺臉書）

民進黨籍雲林縣議員張庭綺5月28日在臉書揭露，遭同黨一名女性民意代表搧巴掌，還嗆說「見一次打一次」，後來在議會開議期間又遭同黨另一名男性民代圍堵，在地方引起熱議。沉默一天後，張庭綺今（30）日PO出律師聲明稿，並指不需要任何人道歉，為維護個人名譽及社會公眾對事實的認知，已委請律師依法處理。

張庭綺28日深夜，在個人臉書、Threads等社群貼文，指去年雲林縣議會民進黨團前往日本參訪世博的最後一晚，深夜一名女性民代衝進她的房間，狠甩了她2巴掌，還嗆說「見一次打一次」。

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張庭綺說，事情發生後，她得到的不是保護而是冷漠，沒有人替她說話、討公道，甚至有人希望她吞下去、算了、忍耐、不要鬧大。後來同黨的一名男性民代，在議會開議期間、公祭的現場四處堵她，叫囂。

張庭綺PO文後未露面、電話也打不通，沉默一天，今天中午12點左右在社群PO文並附上一張律師聲明，指不需要任何人的道歉，只希望一切惡意就此停止。她說，面對近日諸多不實言論與惡意指控，為維護個人名譽及社會公眾對事實的認知，她已委請律師依法處理。

雲林縣議員張庭綺在臉書等社群揭露遭到同黨女民代搧巴掌及男民代圍堵。（擷取自張庭綺臉書）

雲林縣議員張庭綺在臉書等社群揭露遭到同黨女民代搧巴掌及男民代圍堵。（擷取自張庭綺臉書）

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