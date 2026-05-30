籲支持謝龍介當選台南市長 鄭麗文：總統大選台南是關鍵

國民黨主席鄭麗文。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文今（30）日出席台南市婦女菁英領袖成長營，她致詞表示，年底選戰、2028年總統大選，台南是關鍵中的關鍵；她呼籲台南鄉親支持國民黨台南市長參選人謝龍介，讓台南真正改變、重新站起來。

鄭麗文表示，自己的外婆是永康人，她小時候在台南念小學與國中，因此對台南有非常不一樣的感情。她說，星期一即將訪美，在出發前能再次來到南台灣，與這麼多婦女姐妹一起關心台灣未來、關心年底選戰，感到非常高興。

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鄭麗文表示，這幾年國民黨最艱苦的過程中，每一次選戰最艱難、最吃力，替國民黨走動、拉票、宣傳的，就是婦女大軍。她表示，國民黨女性不論在國會或縣市執政表現，都值得「豎起大拇指，大大按一個讚」；今天來到台南，除了感謝大家，更要拜託大家，年底選戰、明年大選，南台灣尤其關鍵，台南更是關鍵中的關鍵。

鄭麗文說，國民黨承認台灣民主化與政黨輪替是必然，2000年國民黨失去政權時，也以民主胸懷祝福台灣第一次政黨輪替；但非常遺憾的是，台灣民主越走越偏，民進黨長期在台南執政，卻讓台南出現黑金復辟、治安敗壞與槍響不斷，「一次又一次羞辱台灣的民主，也辜負台南鄉親沒有保留的支持」。

談到台海與兩岸議題，鄭麗文指出，台南要讓全世界知道，「我們不要打仗，我們要和平」，因為和平才有繁榮，年輕人才不會變成砲灰，台灣得來不易的民主成果、經濟成果也不會變成廢墟。她表示，八成民眾支持兩岸要協商、要對談、要和平，這才是台灣主流民意，也拜託在座姐妹把這個重要訊息傳達出去。

謝龍介指出，台南面臨少子化與人口流失危機，2018年台南新生兒還有一萬兩千多人，去年只剩七千多人，若不投資下一代，城市就會逐步衰退。他表示，自己早已提出0到15歲每名孩子每月補助五千元、提高婚育支持、三胎家庭優先取得社會住宅等政策，就是要讓年輕人敢結婚、敢生養；如今賴清德總統也跟進提出0到18歲相關補助，「這表示我們提的政見是正確的」，因為這不是撒錢，而是投資台灣的下一代。

謝龍介強調，台南已經30多年沒有政黨輪替，台南人不欠民進黨，也不欠國民黨；市民給了民進黨長期執政的機會，卻看到城市發展停滯、救災失能、光電爭議不斷，許多中間選民與淺綠選民都已經對民進黨執政感到不滿。他強調，這次選舉不是為了讓哪一個人贏、哪一個政黨贏，而是要讓台南市民贏一次、讓這座城市贏一次，「翻轉大台南，人人都贏一次」。

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