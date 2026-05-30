沈伯洋拋兒童政策！「親子同行卡」每月600點可用藝文、運動場館等

沈伯洋今舉辦「撲馬爸爸說故事」。（沈伯洋競選辦公室提供）

台北市長參選人沈伯洋今（30）日舉辦「撲馬爸爸說故事」親子活動，邀請多組親子參加共讀活動，會中他並拋出兒童政策「親子同行卡」，希望以小孩為本，一個孩子一張卡，每月600點可用於娛樂設施、運動場館，甚至可以買書等；他也強調，此政策前提也要搭配更友善的育兒環境，讓家長省下時間，才能與孩子一起做夢。

沈伯洋表示，在政策思考上首先關注就是要讓大家省下更多時間，不管是交通、育兒、勞工政策，都是希望空出時間，才會有做夢的空間。他並拋出「親子同行卡」政策概念，一位小孩一張卡，每月600點可用到18歲，用途可用於活動類，比如電影、樂園、動物園等，運動類場館也包含，另還有文化類諸如獨立書店、走讀活動，不只活絡經濟，也讓孩子有親近文化的方式。

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沈伯洋說，書本是重要傳遞知識的力量，配合親子同行卡，政府可針對不同年齡層選適當的書本推薦，等孩子大一點，或許這張卡就不在爸媽手上，孩子可以每個月都拿去買自己喜歡的書籍，這可構成我們對下一代的想像，今天初步拋出這樣的意見也希望搜集家長們的反饋。

沈伯洋並強調，接下來還會有配套政策，包含友善育兒環境、產後環境甚至工作環境等，要把每個環節都顧到，人民才有餘裕來享受文化，城市有餘裕了，能開始享受了，才能開始做夢，想像台北未來要是什麼城市。

沈伯洋也與現場家長進行QA問答，家長關注當前教育環境不友善議題；沈伯洋認為，這回歸到缺師，與缺公務員一樣，北市工作環境不夠友善，導致人員出走，人力不足就造成教師壓力大，品質就比較難兼顧，比如在學校、公務機關有足夠托育環境，讓公務員不用花那麼多時間接送小孩，才有辦法讓人流回台北市。另外，在各項爭議處理機制，透過第三方解決，也能降低學校教師的業務量，而針對學校硬體，現今少子化有許多閒置空間，都是可以再重新規劃利用的。

另有家長關注校園安全、營養午餐品質議題，沈伯洋說，這都回歸「安全」議題，包含通學巷現在還是會有斷裂，又好比校園內爭執，有沒有第三方機制，降低學校輔導壓力；午餐免費，大家關注品質，有的地方有都市農場，學校可設計對外廚房，又用在地食材，可讓孩子學習食農教育，對內提供午餐外，也可對外販售，從農產到安全，口味衛生上要整合，他認為這才是營養午餐的未來。

沈伯洋今舉辦「撲馬爸爸說故事」。（沈伯洋競選辦公室提供）

沈伯洋今舉辦「撲馬爸爸說故事」。（沈伯洋競選辦公室提供）

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋30日前往大龍市場掃街拜票，與攤商、民眾互動。（記者塗建榮攝）

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋30日大龍市場掃街拜票，與攤商、民眾互動。（記者塗建榮攝）

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