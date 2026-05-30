簡舒培批蔣萬安 重視輝達進駐北士科還是能跟黃仁勳同框？

台北市議員簡舒培批蔣萬安重視的到底是輝達進駐北士科，還是自己什麼時候能跟黃仁勳同框？（取自台北市議員簡舒培臉書）

北士科用電與變電所近日引起討論，台北市議員簡舒培今（30）發臉書表示，台北市政府拖了一年，終於在輝達執行長黃仁勳來台灣的此刻，終於讓文林變電所定案，但毫不意外的，市長蔣萬安以及他的小夥伴們，繼續將市府拖延蓋變電所的責任推給台電、賴給中央。她指出，北士科變電所丟給公運處，卻派副秘書長率團跑去美國參觀輝達，批蔣萬安重視的到底是輝達進駐北士科，還是自己什麼時候能跟黃仁勳同框？

簡舒培說，從輝達台灣新總部要落腳北士科開始，蔣萬安東蹭西蹭，甚至今年4月副秘書長俞振華還率領產發局、都發局、地政局3位局長遠赴美國輝達總部，聲稱要「交流T17、T18開發案」。

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她也補充背景，提到根據市府相關規定，各一級機關年度因公出國計畫，基本上在前一年就已確定，只有以下3種情形可以新增臨時因公出國：奉市長指示、配合議會考察、參與的國際會議臨時變更地點。俞振華這次跑去美國輝達總部，很明顯就是「奉市長指示」的政治任務，畢竟今年2月跟輝達簽約前，蔣萬安炒了大半天的新聞，結果連黃仁勳的衣角都沒蹭到，因此想趁著黃仁勳再度來台之前，派遣市府一級局處首長去「展現誠意」。

簡舒培指出，但是蔣萬安從頭到尾就是本末倒置，作秀第一名，做事沒半步！大家都知道，輝達台灣分公司就在台北市，台灣新總部的開發進度與相關需求，自然會透過窗口跟台北市政府溝通，蔣萬安急不可耐的派了副秘書長率團跑去輝達總部說要「交流開發案」，卻完全忽視輝達台灣新總部、乃至於整個北士科發展最核心、最基本的「供電」需求！

簡舒培表示，根據資料，從去年6月到今年5月中旬，台電跟北市府開了6次會，其中僅有一次由產發局召開，其他5次都丟給公運處處理，理由竟然只是因為「公運處是土地權管機關」。北士科發展需要穩定供電，蔣萬安如果真的重視園區發展、重視進駐廠商的需求，怎麼會從頭到尾全丟給「地主」去面對，不僅沒找主管招商、用電的產發局，這樣應該跨局處合作的重大事務，竟然也完全沒有府層級來協調？！

她怒批，放著眼前最重要的事情不處理，卻派局處首長跑到美國去畫大餅，「蔣萬安真正重視的，根本不是輝達能不能順利進駐，而是自己什麼時候能蹭到黃仁勳！」

台北市議員簡舒培。（資料照）

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