基隆議員選舉第2起！林旻勳不連任 父親林金水「代子出征」投入選戰

曾任前市長林右昌秘書的市議員林旻勳決定不競選連任。（記者盧賢秀攝）

暖暖區是基隆市7個行政區中人口最少、應選議員3席，原本選情相對單純，但現任無黨籍議員林旻勳4月決定不參選連任，強調沒有傳承或支持的特定候選人，沒想到林旻勳的父親、前市議林金水卻在臉書宣布將投入選戰，暖暖區選情掀起波濤。

暖暖區目前現任市議員有國民黨籍連恩典、無黨籍林旻勳及陳冠羽，都有基層實力，今年4月曾任前市長林右昌秘書的林旻勳表態不競選連任，強調沒有傳承或支持的特定候選人，期盼各位有志參選者，務必端出最好的政見，讓基隆、暖暖更好。

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由於林旻勳家族在地方基層人脈廣，獲得藍、綠陣營的支持，2022年選舉拿下暖暖區最高票7107票。民進黨提名美女刺客朱書昕，地方人士認為她可能會吸收部分林旻勳的票源；另外傳聞曾參選議員的蔡長宏也獲得林家的支持。

沒想到林金水在臉書宣布將參選議員，而且以「媽祖ㄟ囝仔」為號召，今天北港朝天宮媽祖到基隆遶境，就是林金水參選的起手式，使暖暖區的選情掀起波濤。這也是今年基隆市議員選舉中，繼江清容接棒女兒許睿慈參選後，第二起逆向接棒的選局。

不過地方人士認為，林金水參選不一定能夠延續林旻勳的人氣，暖暖區的選情因此變得詭譎。

林旻勳父親在臉書宣布參選議員。（林金水提供）

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