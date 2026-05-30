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    首頁 > 政治

    網軍曬他學生「大麻論文」 沈伯洋一句「看摘要」秒打臉

    2026/05/30 13:22 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋無奈解釋，這名學生最後研究的結論，其實是台灣「不適合」除罪化，「好歹看個摘要吧......」（取自Threads）

    沈伯洋無奈解釋，這名學生最後研究的結論，其實是台灣「不適合」除罪化，「好歹看個摘要吧......」（取自Threads）

    立委沈伯洋確認代表民進黨參選台市長後，受到不少網軍抹黑攻擊。近日Threads上出現一個使用簡體字、且剛註冊沒多久的帳號，分享一份沈伯洋過去當教授時期，指導學生的論文《吸食大麻行為除罪化之研究》，該帳號並痛批沈伯洋縱容毒駕。不過，沈伯洋回應指出，該學生的論文結論，其實是台灣「不適合」除罪化，他也無奈表示：「好歹看個摘要吧......」

    該帳號29日曬出一篇臉書粉專發文截圖，該粉專諷刺稱：「原來沈伯洋的研究領域，還包含大麻除罪化。」只見一篇名為《吸食大麻行為除罪化之研究》的論文，指導教授為沈伯洋。粉專下方有逾百則留言酸：「有當掉嗎？沒當掉就是贊成嗎？」、「給他當大麻就可以除罪欸」、「原來他唸的法是這種」。

    該帳號PO出截圖後，引發網友批評：「那研究殺人罪，就代表縱容殺人了嗎？」、「邏輯死去」、「為什麼都可以若無其事地講出這麼反智的話」。沈伯洋則無奈解釋，這名學生最後研究的結論，其實是台灣「不適合」除罪化，「好歹看個摘要吧......」

    網友也紛紛留言：「他們能讀標題就不錯了」、「跟文盲講道理辛苦了」、「網軍不讀書也不求證的」。

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