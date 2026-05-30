柯文哲遭爆情書與婚外情疑雲 吳靜怡批：一路靠背叛往上爬

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨內部近期風波不斷，除地方黨員出走潮、現任黨主席黃國昌遭媒體人黃光芹「開撕」，連深陷京華城弊案的前主席柯文哲近日也再被外界爆出「婚外情」、甚至手寫情書追求愛慕者，引發討論。民眾黨團主任陳智菡回覆稱，有人拿十多年前的不明消息騙通告，不只坐實NCC已死，更是詐欺行為，支持民視予以提告。對此，媒體人吳靜怡表示，「那不是一個簡單的情書事件，而是柯文哲背叛了夥伴！柯文哲只不過是一路靠著背叛往前的斯文敗類，渣男，還好意思不滾出政治圈？」

吳靜怡在臉書PO文表示，「那不是一個簡單的『情書』事件，而是柯文哲背叛了夥伴！柯文哲為了讓自己的『白色力量』素人政治中，不能一出場就染了一點點的黃，書都出來，都要參選了，從荒謬的洗門風行徑到瘋狂纏繞式的禁忌之愛，甚至在白色巨塔中收了錢，都成為大連艦隊已經備好的炮火，這一切，誰幫你柯文哲處理的？你的夥伴，就是你最憎恨的民進黨，更包含你這幾天親自霸凌出征的『狗』，對，你始終把蔡壁如當狗。」

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吳靜怡指出，「那不是一個簡單的『情書』事件，而是柯文哲背叛了政治！柯文哲為了墊高自己，自詡是民進黨扁友會重要幕僚，從政只是想對國民黨報仇，誰會當真？就是民眾黨最討厭的柯建銘，柯建銘建議他選新竹，他不削新竹才挑中台北，只因為痛恨國民黨查他帳。」

吳靜怡續指，「那不是一個簡單的『情書』事件，而是柯文哲背叛了自己！完美人設，十幾年來，一開口就說謊；根本沒有亞斯伯格症的醫療證明，只是為了要讓自己跋扈無知、道德低落口無遮攔的合理化，對不喜歡的人就是口出惡言滿嘴造謠，遇到喜歡的人就是天花亂墜，想在一起就瘋狂情勒，討厭誰就霸凌出征，根本就是自詡是皇上卻是手段極賤的太監。」

吳靜怡分析，「『兩岸一家親』就是柯文哲踐踏自己政治理想的代表作，他背叛所有愛台灣的人！不斷傷害台灣的柯文哲，卑微到連自己的愛情都不敢承認，讓永恆的愛成了謊言，背叛陪他一路奮戰的夥伴，踐踏彼此的忠誠與友情，最後他會背叛整個國家！柯文哲最恐怖的就是把背叛包裝成理性，把算計偽裝成改革，把網軍操作說成民意。這種一身斯文、滿手背叛的政治，敗壞的不只是政黨，更是社會對公共事務最基本的信任！」

吳靜怡直言，自己曾相信柯文哲只是單純的在陽明山數著天上的星星，「沒想到，你卻獨自暗暗盤算著地上的銀兩，亮晶晶」；「我們曾舉著『白色力量』迎向人群，如今我獨自被留守在破碎的盾牌下，柯文哲你並從未在戰鬥中倒下，你只是走向了敵人，迎向紅色的光芒之中，我看著閃耀的你，戴著電子腳鐐，有夠噁心。」

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