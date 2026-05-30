國民黨率青年赴中看火箭大讚震撼 謝志偉酸「認賊作父雙腿跪」

我國駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

中國「神舟23號」載人飛船於24日深夜在甘肅酒泉成功發射。國民黨青年事務發展委員會主委連勝武，率20多名來自台灣的學生赴中國甘肅酒泉觀賞。事後，國民黨青年部在臉書分享照片，還稱讚中國這次「神舟23號」飛行乘組中首度有來自香港的載荷專家黎家盈，希望這次交流能成為台灣青年追夢的動能。對此，我國駐歐盟代表謝志偉表示「此黨不識仇滋味，認賊作父雙腿跪。索脆不演償心願，共赴酒泉看火箭。」

謝志偉在臉書PO文表示，這一陣子密集地和甚多歐洲議會議員晤面，談的都是中共如何以各種軍事行動威脅恐嚇台灣，以及歐盟或其會員國應該如何和台灣合作才能共同達到遏阻或甚至嚇阻中共侵犯台灣的目標，說真的，每次內心都是既感動又慚愧。

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謝志偉指出，感動的是，他們自己這四年多來一直飽受俄國侵略烏克蘭之苦，卻仍然關注遠在萬里之外的台灣之命運，只因我們是理念相同、價值共享的自由民主聯盟之一份子，慚愧的是，台灣出了一個說「普丁不是獨裁者」的黨主席，而該黨還分批去中國附和中共準備武侵台灣的藉口。

謝志偉續指，「本以為，這個感到慚愧的原因已經到頂。謝志偉錯了，因為，今天收到朋友傳來該黨青年部某連姓主任委員前幾天親率一、二十個台灣青」一起去中國甘肅酒泉基地看中共火箭升空的圖文，除了以文字表達仰慕不已兼歡欣鼓舞的心情外，該黨甚至還把上有中國五星旗的火箭升空圖貼了出來！」

謝志偉直言，「這位已有點年紀的朋友說他氣憤到眼淚都掉下來，問我對此新聞作何評論？稍微了解了一下，發現該黨黨部對此行全黨背書，真的讚許不已，但也看到有人留言怒問：『台灣人去看中國發射將來有可能用來打台灣的火箭。有病？』乃回老友四句如下：此黨不識仇滋味，認賊作父雙腿跪。索脆不演償心願，共赴酒泉看火箭。」

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