從婚育脫鉤到共同育兒 張育萌：不只是撒幣而是真戰略

總統賴清德。（總統府提供）

總統賴清德公布台灣人口對策新戰略的家庭支持篇，預計每年投入3800億元，對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，看賴清德記者會宣布「人口對策新戰略」時，滿腦子想的都是「要養育一個孩子，需要舉全村之力」，在當代社會，生養孩子需要國家成為「戰略夥伴」，實在慶幸，身在台灣。

張育萌在臉書PO文表示，從賴清德到卓榮泰宣布的「人口對策新戰略」，太值得好好分析。從「婚姻」和「生育」脫鉤，政策的核心觀念「劃時代質變」，以前不管藍綠，想到對抗少子化，永遠就是撒幣。這次，一口氣端出18項政策，除了給錢，再幫你「擠出時間」和創造彈性，還有「幫忙照顧」，用這個思維看，政策就很好懂了。不管有錢還是沒錢，以前生完小孩要照顧，最大的痛點就是「時間」，勞動部這次努力的，就是讓上班族「照顧不離職」。

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張育萌分析，這次端出的政策有，媽媽的產假從8週拉長到12週，媽媽就有更多更多可以恢復身心的時間，而且，制度設計得很人性化，在增加的「那四週」，媽媽可以依照身心狀況，自己選銷假的時間點，雇主不可以拒絕，另一半的陪產和陪產檢假，也都從7天加倍成14天。（ 配偶一起分攤照顧責任 ）再來，勞工的婚假也跟公務員一樣，原本只有8天，拉長變14天。（辦婚禮的時間更充裕，不用匆匆忙忙，辦完有時間好好休息、照顧自己）原本叫「育嬰留停」，也改叫「育兒留停」。改一個字，意思就不一樣，原本小孩0到3歲可以請，現在6歲前都可以請，而且，政府為了鼓勵爸爸一起照顧孩子，只要爸媽都請滿6個月，就各自再多給3個月津貼。

張育萌指出，原本，小孩3歲前，就可以請「單日」的彈性育嬰假，也改叫「育兒假」，延長到6歲前都可以請，日數加倍，從30天變60天。雙親加起來總共120天，如果你有國小以下的學童（12歲以下），只要公司願意，就可以提早一小時下班，直接減少一小時工時，那一小時的工資，政府就幫你出。（職務代理人的津貼，勞動部直接補助每位一天800元）講完「擠時間」，接下來就講發錢，最亮點的「0到18歲成長津貼」分兩階段。滿6歲前，直接月領5000元。6到18歲，每個月領2500元，另外2500元會存進專戶，國家幫你投資，保底2年期定存利率，18歲再一次領，生育保險不管保勞保、國保、農保或軍保、全部都補足到10萬。

張育萌續指，小孩滿2歲以前，在家帶的話，每個月再給5000元托育補助。如果送公托，就補助7000元；準公托補助1.3萬，滿2歲之後，不管自己帶或送私幼，都再補助每個月5000元。（一路到6歲）如果是送公幼，最多只要繳1000元，最後是減稅，如果有未滿18歲的小孩，原本免稅額是10.1萬。再加碼後，每個人的免稅額會是15.15萬。（加碼50%）光把政策講完，就花很多時間。因為這次不只是「政策禮包」，而是真的「戰略」，原本台灣在對付少子化的對策，預算大約1177億，佔GDP的0.42%，但如果看亞洲國家，韓國的「低出生直接對應課題」的預算，佔GDP高達1.1%。新加坡的「婚姻與育兒倡議」也佔GDP 0.9%，更不用說鄰居日本的「兒童未來戰略加速方案」，也佔 GDP 0.58%，都比台灣高。

張育萌補充台灣這次端出的新戰略，試算的預算規模大概3800億，正好是佔台灣的 GDP約1%，也就是說，台灣的「人口戰略」，終於接近韓國和新加坡的政策強度，重點是，不只政策多元、眼花撩亂，也不只是「撒幣」，這次的政策思維，刻意「偷偷」突破「台灣傳統社會的思維」，因為，以前政策觀念很古板，都會把「結婚」和「生育」綁在一起，但這次戰略不只照顧「婚生子女」，而是把人工生殖，和未婚所生的孩子（也就是非婚生子女）都加入支持。

張育萌說，他認為，這不只是務實面對台灣當代社會，非常多元的家庭型態，也是在很誠懇地跟不同世代對話，講白話文，台灣政策終於「婚育脫鉤」。國家的立場很明確，社會上不同的存在，都值得同樣的尊重和照顧，最後，就是這次戰略非常強調「家庭裡不同性別的共同參與」，像是規定雙親如果都請滿6個月留職停薪津貼，彼此就都可以增加3個月，用實際的政策，鼓勵雙親共同承擔家務和照顧責任。

張育萌直言，在看賴清德記者會宣布「人口對策新戰略」時，滿腦子想的都是「要養育一個孩子，需要舉全村之力」，在當代社會，生養孩子需要國家成為「戰略夥伴」，實在慶幸，身在台灣。

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