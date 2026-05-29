普發現金遷籍始祖！屏東新埤萬人保衛戰 今年人口數曝光

開啟地方公所普發現金的地方鄉鎮市公所，最早為屏東新埤鄉公所。圖為新埤花海。（記者陳彥廷攝）

新竹關西鎮因為普發鎮民「石油津貼」引發外界議論，不過，開啟地方公所普發現金的地方鄉鎮市公所，最早為屏東新埤鄉公所，於2022年為讓鄉親減輕受疫情封鎖影響而發放，並成功撐過對小鄉鎮來說「大魔王」1萬人門檻，鄉代席次得以不必減少，但今年5月29日為年底選舉最後遷籍日，新埤鄉的人口卻已不足9000人，保留席次無望，人口外流持續，連隔壁的南州鄉也同樣跌破萬人，兩鄉鄉代會席次將從11席大減至7席。

據法令，選舉人口基準日若低於1萬人，代表會席次將從11席降為7席，公所課室、統籌分配款等都可能縮編，若要回復11席必須回升為5萬人口，這在少子化浪潮下不可能達標，因此1萬人一直被視為「大魔王」關卡，據戶政單位初步統計，新埤鄉5月人口為8900多人，南州鄉則為9500多人，都比4月底少、仍呈減少趨勢。

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其中，新埤鄉早在2018年時就已面臨萬人保衛戰，時任國民黨籍鄉長林志成以道德勸說請旅外鄉親、學子回鄉設籍的情感動員獲響應，成功保住萬人。2022年已連任屆滿的林志成，更仿效中央政府的全民普發現金，祭出設籍鄉民可領「疫情振興金」1200元政策，又因時限設在5月底，與人口基準日不謀而合，在5月最後一週新埤戶政辦公室前遷入者是大排長龍，最後二度成功保住萬人人口。

不過今年全台「生不如死」大趨勢不變，且比鄰的新埤、南州兩鄉產業皆以農業為主兼之人口老化、外流。南州鄉長劉美吟指出，這4年不斷透過全國性產業活動打響南州鄉知名度，甚至舉辦全國性英檢培訓班，希望從教育著手吸引學童設籍，雖早已有心理準備，但結果仍令人遺憾。

新埤鄉長曾明輝則表示，大環境的趨勢不可逆，加上農業的就業環境收入是看天吃飯，很難吸引年輕人傳承或投入，強調將結合縣府發展觀光產業，盼吸引人潮回流。

新埤隔壁的南州鄉人口也持續外流，兩鄉鄉代會席次將從11席大減至7席。（記者陳彥廷攝）

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