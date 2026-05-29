盧秀燕議會暴走嗆議員狡猾 他突破盲腸點出「1症狀」

林德宇批盧秀燕作總統夢「大頭症」，議會嗆議員意在搏聲量向深藍靠攏。（林德宇提供）

台中市長盧秀燕26日被民進黨議員陳俞融質詢政見大跳票，竟反嗆「妳也政見進度零」，更批陳狡猾掩飾未爭取建設，連番暴走發言，引起譁然；民進黨台中市議員林德宇突破盲腸點出，盧秀燕隨任期倒數，做總統夢的「大頭症」越來越明顯，在議場故意激怒議員、反監督議員，意在搏政治聲量，向他的深藍選民靠攏。

市府僅強調，盧市長在議事現場就相關問題進行說明及釐清，均係針對質詢內容回應，並無違反議事規則情事。

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盧秀燕日前被陳俞融質詢包括藍線實質開工等政見大跳票，疑被激怒拿出陳俞融參選議員政見，反嗆她也有藍線開工政見，「開工了嗎？妳也政見進度零」，更嗆「攻擊別人是掩飾自己4年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」；甩鍋議員甚至自己認證藍線開工跳票等連番暴走發言，讓眾人傻眼，也引起譁然。

盧秀燕今被民進黨團要求為不尊重議員態度道歉，拒不回應。

林德宇說，盧秀燕最近在議場或是在上班期間，常常發表職權外意見，從中央國防、對美外交常發表謬論或錯誤資訊，除爭取個人的政治聲量與行情，目的更在要轉移市政府施政無能，從大里垃圾山、棒球狼教練案，盧秀燕不敢承擔行政責任，卻一再對外開戰場來轉移焦點。

林德宇說，隨著任期倒數，盧秀燕做總統夢的大頭症越來越明顯，尤其在議事廳內故意激怒議員、反監督議員，一切的作為，目的在爭取自己的政治聲量，向她的深藍選民靠攏；他嚴厲譴責做總統夢的盧秀燕，「最後半年議員一樣強力監督」。

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