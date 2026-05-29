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    首頁 > 政治

    最新「移動神主牌」？電動二輪車改裝盛行 彰議員籲設稽查窗口

    2026/05/29 23:14 記者劉曉欣／彰化報導
    微型電動二輪車成為國高中生與移工的交通新寵兒。（資料照）

    微型電動二輪車成為國高中生與移工的交通新寵兒。（資料照）

    微型電動二輪車因為使用門檻低，成為沒有駕照的國高中生與移工的交通新寵，但違法改裝風潮，加上又欠缺充電防火觀念，讓彰化縣議員曹嘉豪、劉惠娟與吳韋達都憂心忡忡，認為不要等到遺憾發生才來想辦法，現在就要建立改裝車稽查窗口，對於充電配置與防火距離，也要納入移工宿舍與大樓稽查要件。

    劉惠娟表示，微型電動二輪車不必駕照，14歲以上就可騎乘，成為移工與國高中的最愛，一旦發生碰撞，就衍生後續相關的處理問題，她就碰過家長來求助，只因小孩騎電動二輪車去上學，與車子發生小碰撞後，對方請學生先去上課，最後卻變成學生肇事逃逸。

    曹嘉豪強調，電動二輪車改裝太盛行，已成為道路交通安全隱憂；還有民眾路邊看到有煙，本來以為是燒紙錢，靠近才發現，竟然是微電車全面燃燒，因為是鋰電池，消防人員到場後，即便火勢熄滅，仍必須持續大量灑水降溫，稍有不慎就可能復燃。

    吳韋達指出，微型電動二輪車的安全要從源頭做起，改裝部分不能全部推給中央監理站，縣府也應該從源頭管理改裝店家。至於充電防火安全問題，雖然縣府有採購防火毯，但防火毯只是輔助設備，最重要的就是做好充電管理，讓移工在宿舍、民眾在大樓公寓都能有明確指引與管理。

    建設處處長陳昌茂表示，中央對於電動二輪車充電已有相關指引，公寓大廈電動充電設備在管線、設置方式等項目均有規範，縣府也已訂定相關指引。吳韋達強調，指引不只是條文，應該主動提供給移工與大樓公寓管理單位，並建立輔導與稽查機制，才能避免電動二輪車成為火災的兇手。

    微型電動二輪車一旦燃燒，因為是鋰電池，即便火勢熄滅，仍必須持續大量灑水降溫，稍有不慎就可能復燃。（曹嘉豪提供）

    微型電動二輪車一旦燃燒，因為是鋰電池，即便火勢熄滅，仍必須持續大量灑水降溫，稍有不慎就可能復燃。（曹嘉豪提供）

    微型電動二輪車已成為交通安全，以及消防安全的新挑戰。（曹嘉豪提供）

    微型電動二輪車已成為交通安全，以及消防安全的新挑戰。（曹嘉豪提供）

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