高虹安財產申報存款破1400萬 建物、土地都空白

新竹市長高虹安的財產申報存款破1400萬，但名下沒有持有任何建物、土地。（記者洪美秀攝）

監察院今天公布第319期廉政專刊，公開多名縣市首長與局處長和6名民眾黨立委的財產申報資料。其中，去年12月18日復職的新竹市長高虹安，個人財產申報存款為1429萬元，名下沒有建物與土地。若與2022年就職時的財產申報相比，金額少了380萬元。

因立委任內涉助理費案被停職1年5個月又復職的高虹安，助理費官司仍未定讞，這幾年陷入司法爭議，復職後也依規要進行財產申報。根據最新一期廉政專刊資料顯示，包含3組新台幣與2組美金帳戶，高虹安申報存款為1429萬元8400元，較上回申報短少約380萬。

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過去曾被指住豪宅、搭豪車的高虹安，名下1筆建物及土地都沒有，也沒有股票、債券、事業等投資，僅有3筆保險。債務部分則是空白。

另外曾代理新竹市長、5月20日才請辭的前副市長邱臣遠，個人財產申報資料包括新台幣、美金、歐元、澳幣、港幣，邱臣遠申報存款總額為967萬8773元，名下有土地1筆、建物2筆，皆落在台北市萬華區。投資部分，包含子女名義在內，持有力積電、緯創等股票，債務則有1062萬2859元。

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