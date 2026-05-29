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    首頁 > 政治

    台中市府辦公室被砸 盧秀燕重申依法嚴辦、全面部署加強警衛

    2026/05/29 19:05 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕慰問聯合服務中心第一線人員。（市府提供）

    台中市長盧秀燕慰問聯合服務中心第一線人員。（市府提供）

    台中市政府聯合服務中心昨（28）日遭民眾闖入暴力毀損櫃檯設備，現場工作人員未受傷但飽受驚嚇；台中市長盧秀燕今前往聯合服務中心慰問公務人員及志工，重申對於暴力絕對依法嚴辦，絕不寬貸，原先府會警力約30人，應對偌大園區明顯不足，將全面部署並加強警衛人力，維護市府防護安全。

    盧秀燕今前往慰問聯合服務中心公務人員及志工，肯定眾人在驚嚇中仍臨危不亂，迅速疏散現場洽公市民，也感謝警方在第一時間趕赴現場壓制嫌犯，所幸現場無人受傷。她重申，市府對於暴力絕對依法嚴辦，絕不寬貸。

    盧秀燕說，現行園區採開放政策，民眾進出頻繁，難以完全掌握人員背景，原先府會警力約30人，面對偌大園區明顯不足，市府將全面部署並加強警衛人力，尤其辦公室等核心區域，務必加強人員配置與防護。

    她另指出，針對部分同仁可能受到心理衝擊，呼籲可多利用「EAP員工協助方案」，以獲得心理健康照顧。

    此外，中市府表示，為確保日後同仁與市民的安全，警方將加強市府周邊及各出入口的安全維護勤務，全面守護公共秩序。

    有民眾28日闖台中市府砸毀設備被制伏。（市府提供）

    有民眾28日闖台中市府砸毀設備被制伏。（市府提供）

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