破除未全力支持謠言 黃敏惠、張啓楷合體拍宣傳形象照

嘉義市長黃敏惠（右）日前與張啓楷（左）合拍競選宣傳照。（張啓楷團隊提供）

國民黨、民眾黨「藍白合」，共推前立委張啓楷參選嘉義市長，嘉義市長黃敏惠日前與張啓楷拍攝競選形象照，用具體行動強力支持，破除未全力支持張啓楷的謠言。

張啓楷強調，未來他將延續黃敏惠優質施政，承接「10大旗艦計畫」，擘劃嘉義市新未來，從城市的願景到孩子的未來，皆能全面發展、向下扎根。

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張啓楷表示，競選團隊已逐步展開與嘉義市政府團隊的對接工作，雙方團隊將檢視黃敏惠市府團隊各項施政項目及推進進度，納入他競選嘉義市長政見，讓延續優質施政不只是口號。

張啓楷說，從他通過初選民調，獲藍白共推參選市長以來，不時有謠言說黃敏惠未強力支持、為他輔選，他強調，無論是政策對接、輔選事宜，黃敏惠都全力以赴、大力支持，與張啓楷合體共拍競選宣傳照，就是破解謠言最好的宣傳。

張啓楷說，與黃敏惠都共同認為嘉義市的交通是極需解決的一大課題，且因經濟發展、文旅升級與觀光人潮增加等各項發展之下，交通建設急需升級、更新且不能再拖，嘉義高鐵站聯外輕軌最是關鍵。

張啓楷向賴清德總統喊話，嘉義市區鐵路高架化計畫中央未全額補助，嘉義高鐵聯外輕軌也遲遲沒有明確時間表，來訪嘉義不應只是提出政策願景，更應清楚回答嘉義市民，包括中央縮減嘉義市每年約69億元補助的缺口如何補回來？嘉義鐵路高架化的全額補助何時兌現？高鐵聯外輕軌何時兌現承諾？等問題。

張啓楷表示，黃敏惠用心治理，讓嘉市成為雲嘉及北台南地區重要生活與消費中心，市民對醫療服務品質與充足性的滿意度也名列前茅，未來要充實溫度、健康與希望，將秉持黃敏惠「西區大發展、東區大進步」，讓幸福延續、城市升級理念，提出競選政見。

嘉義市長黃敏惠（右）與張啓楷（左）合拍競選形象宣傳照。（張啓楷團隊提供）

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