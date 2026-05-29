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    首頁 > 政治

    北市查獲喪屍煙彈3年飆1746件 汪志冰憂校園有黑數

    2026/05/29 18:23 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議會29日進行市政總質詢，議員汪志冰向市府團隊提出質詢。（記者羅沛德攝）

    台北市議會29日進行市政總質詢，議員汪志冰向市府團隊提出質詢。（記者羅沛德攝）

    近年新興毒品「喪屍煙彈」（依托咪酯）席捲全台，市議員汪志冰今（29）日於市政總質詢中提到，北市的依托咪酯案件從2023年的0件，狂飆至2025年的1746件，她擔憂校園內學生使用喪屍煙彈比例可能提高，恐釀黑數，建議市府應組專案小組。台北市長蔣萬安允諾研議，強調會要求警方與教育局聯繫並加強通報查緝。

    汪志冰表示，「依托咪酯」自2023年11月首次檢出後，迅速從22件暴增到2025年底的2萬0727件，飆升速度高達942倍；因為取得容易，加上多起毒駕致人於死案件日益增加，政府隨即在2024年11月列為二級毒品。根據台北巿警察局資料，2023年至2025年止，查獲毒品案件累計1萬3627件，二級毒品案件占1萬0982件；若從二級毒品案件數分析，「依托咪酯」案件從2023年的0件，短短幾年就激增來到2025年的1746件。

    她說，數據統計顯示，12至17歲的未成年學子，3年間涉毒人數累計有266人，當中涉及依托咪酯類毒品計97人，占比達36%，許多人透過電子煙吸食；而她認為可能還有黑數，原因在於目前校園毒品防制最大的漏洞，在於現行《各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點》規定，學校必須在「有具體事證施用」、「學生曾違反毒危條例」、「持有施用器具」或經家長同意等條件下，才能啟動尿液篩檢程序，並非學校想驗就能驗。

    她要求，市府應向中央反映檢討漏洞，市府也可考慮成立專案小組。蔣萬安應允，並強調一定全力加強查緝，包含很多新興毒品都透過電子煙當載具，這也是加強查緝品項之一，學校、警方會加強橫向聯繫，發現個案後介入管理並溯源。

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