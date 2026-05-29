吳靜怡曝柯文哲情書！12年前PTT「高度吻合」爆料舊文被挖出

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲昔日顧問吳靜怡28日在政論節目中大爆料，宣讀用字遣詞相當「深情」的「情書」內容，聲稱是柯文哲寫下。她還說，2013年花了很多力氣把這件事情壓下去。然而，有網友發現，2014年PTT八卦板就曾出現一篇貼文「別讓佩琪不開心」，內容共分5篇、超過2000字，且與吳靜怡昨日爆料所宣讀的內容高度吻合。

吳靜怡昨日連環爆料，先是問柯文哲「有沒有約妹子去紫禁城軍機處匾額下拍照？」接著又在另一節目中念出她聲稱是柯文哲寫下的「情書」內容，包含「我對妳說，妳是一個很特別的女孩」、「為了彌補內心的愧疚感，從此總盡量撥一點時間，陪妳吃晚餐，陪妳電話聊幾分鐘」等。

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對此，民眾黨團主任陳智菡今回覆稱，有人拿十多年前的不明消息騙通告，不只坐實NCC已死，更是詐欺行為，支持民視予以提告。

不過，有網友發現，PTT八卦版曾在2014年11月23日，出現一篇標題為「別讓佩琪不開心」的「爆卦文」，內容是5篇疑似情書的文字。出現詞句包括「阿娜答，我等著你」、「XX吾愛」、「我永遠是你的港口，有一天你不想流浪時，我仍在這裡等你」、「你永遠是我心愛的灰姑娘」、「在你面前卻有點手足無措，好像我是小學生，你是老師」。部分內容與吳靜怡28日念出的幾乎完全一致，另有部分內容未被提及，但同樣的是用詞相當深情。而當時相關貼文還有另外兩篇，該篇文只是其中一篇。

2014年台灣直轄市長及縣市長選舉在11月29日舉行，當時柯文哲聲勢如日中天，選前一週該文出現，立刻遭鄉民狂噓，紛紛留言：「造謠者不得好死就這樣」、「又想帶風向」、「垃圾文」；諷刺的是，還有鄉民酸：「寫情書是吧，落落長。」不少鄉民更揣測相關貼文是出自當時柯文哲競爭對手，國民黨連勝文陣營之手。

12年前一篇爆卦文與吳靜怡提到的內容吻合。（取自PTT）

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