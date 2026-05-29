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    首頁 > 政治

    蔣萬安稱都計要求變電所地下化 林延鳳翻會議紀錄「沒有一定」

    2026/05/29 17:29 記者何玉華／台北報導
    2月24日的會議討論變電所設置方案，都發局表示，經交通局及用地主管機關同意，改採地上設置方式不違反都市計畫書圖指定目的使用。（台北市議員林延鳳提供）

    2月24日的會議討論變電所設置方案，都發局表示，經交通局及用地主管機關同意，改採地上設置方式不違反都市計畫書圖指定目的使用。（台北市議員林延鳳提供）

    輝達入駐北士科用電問題持續被討論，台北市長蔣萬安今（29日）在議會答詢時說，都市計畫2010年就底定變電所要是地下型，很納悶為何台電提出地上型方案；不過，民進黨籍市議員林延鳳之前曾表示，都發局解釋是「沒有一定」，根據今年2月24日的會議紀錄，都發局表示，經交通局及用地主管機關同意，改採地上設置不違反都市計畫指定目的使用。

    國民黨籍市議員汪志冰今於市政總質詢指出，輝達進駐近日變成民進黨的作秀舞台，已成國際笑話，希望民進黨不要再操作輝達，這樣很難看。蔣萬安表示，市府要求台電遵守都市計畫採地下型，這是對居民的安全承諾。

    林延鳳覺得市府以「都市計畫」為由很莫名其妙，她詢問都發局官員，獲得的答案是「沒有一定」要地下化。另根據2月24日的會議紀錄，討論變電所設置方案時，都發局表示，2010年公告實施的北士科細部計畫案，載明變電設施以地下化設置為原則，「惟經交通局及用地主管機關同意，則改採地上設置方式不違反都市計畫書圖指定目的使用」，但仍建議以「地下化」設置為宜。

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