城鎮韌性演習11縣市陸續登場 驗證中央地方緊急應變量能

行政院統合中央部會及地方政府，在今年4月至8月陸續辦理2026城鎮韌性演習。（行政院提供）

為強化地方政府面對複合式災害及緊急狀況之應變能力，行政院統合中央各部會及地方政府，於今（115）年4月至8月間辦理2026城鎮韌性演習，由彰化縣、苗栗縣、新竹縣、嘉義縣、桃園市、雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣、新北市及宜蘭縣等11個縣市共同參與，結合全民防衛動員、關鍵基礎設施（CI）防護及全民防空等演練。

演習由行政院政委季連成擔任統裁部副統裁官，並依總統府全社會防衛韌性委員會及國安會的指導辦理。行政院表示，演習整合中央、地方、民間機構及團體的應變量能，驗證緊急狀況下，政府及社會持續運作能力，提升整體國防、民生、災防、民主4大韌性。

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行政院表示，目前已完成彰化縣、苗栗縣、新竹縣及嘉義縣4場次演習，由季連成率中央各部會指導演練進行，各場次演習首日均以「有想定、無劇本」方式實施兵棋推演，驗證地方政府首長及聯合應變指揮管制中心的決策與指揮管制能力；第二日綜合實作則強調小區域、貼近真實情境的演練，著重於急救站、救濟站與配售站開設，以及醫療、能源及交通等重要CI演練。

演習除既有民防團隊外，也納民間組織、備役替代役、台灣民間自主緊急應變隊及志工團體等民間量能共同參演。季連成強調，必須透過持續演練與實際操作，建立中央、地方及民間的協同運作能力，藉由演習過程發現問題，蒐集實際參數，作為後續精進的重要依據。

此外，本次演習亦進一步強化CI防護與全社會防衛韌性之連結，由設施營運單位偕同地方政府相關局處執行設施搶修、駐警反制、資安防護、傷患搶救、緊急疏散撤離等應處作為，以維持基礎營運，確保服務不中斷。

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