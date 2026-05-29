政府採購案索資被質疑涉及國安 洪毓祥：僅針對商規無人機

民眾黨立委洪毓祥。（資料照）

民眾黨立委洪毓祥近日向經濟部產業發展署索資去年、今年度無人機採購案得標、規劃招標中廠商名單，以及產品結構及關鍵零組件等材料清單，遭質疑探詢公司營業秘密，更有國安漏洞疑慮。洪澄清，此次索資僅針對農業部、經濟部和國發會等「商規」無人機案，檢視產業鏈「非紅」與否，同時批評產發署任意提供索資內容，不只缺乏專業素養，更有個資法、出賣重要公文之嫌。

本報報導，洪毓祥近日向經濟部產發署索要114年至115年度無人機採購案得標、規劃招標中廠商，還鎖定產品結構及關鍵零組件等材料清單，遭質疑探詢公司營業秘密，以及曝光政府無人機弱點，動機不單純，未來恐成國安漏洞；另據透露，農業部、內政部、國發會等也收到類似索資。

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對此，洪毓祥澄清，本次索資主要是要了解民進黨政府當前大推的無人機產業鏈是否符合「非紅供應鏈」的要求及標準，絕非是要去探循公司營業秘密或國安機敏資料；其次，要確認這些無人機標案中，是否有非無人機相關專業廠商得標，不應爆出如「小吃店得標快篩標案」、「茶葉行標到國防部資安標案」、「馬桶商標到國防部子彈供應標案」荒唐事；最後，索資主要針對農業部、經濟部、國發會，並無對國防部，對象為「商規」無人機非「軍規」無人機，目的是比較國際上各國價格、成本，確認國家扶植「無人機產業」的國產化元件比例及商用市場國際競爭力。

對於索資單對外曝光一事，洪毓祥痛斥，經濟部產發署居然沒有搞清楚索資的目的及內涵、更未和委員辦公室充分溝通了解，就擅自將索資內容提供給媒體記者，且無遮蔽立院工作同仁個資，此舉不但沒有公務人員的專業公正素養，更有違反個資法、出賣政府重要公文之嫌疑。

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