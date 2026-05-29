竹北市長國民黨內初選 「最強黑馬」靳邦忠未簽承諾書

國民黨新竹縣黨部開放黨內竹北市長參選者簽署承諾書，被視為「最強黑馬」的全國知名消保官、清大助理教授靳邦忠決定不簽署，為選戰留下想像空間。（資料照）

年底的新竹縣竹北市長選舉備受關注，國民黨與民眾黨擬藍白合作共推人選，國民黨新竹縣黨部開放黨內竹北市長參選者簽署承諾書，被視為「最強黑馬」的全國知名消保官、現任清華大學助理教授靳邦忠今天（29日）下午決定不簽署，為選戰留下想像空間。

國民黨新竹縣黨部說，截至今天下午，包括現任議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑以及竹北市民代表會主席林啟賢等4人，已送交黨內竹北市長參選承諾書。

請繼續往下閱讀...

靳邦忠則以電子回函向黨部說：「目前黨內人才濟濟，如此參選爆炸的局勢下，縣長初選殷鑑不遠，我就不考慮簽署了，很謝謝長官們的愛戴與提攜。另，囿於目前仍擔任業績卓越上市公司獨立董事，於股東會決議書確認前，為恐造成公司困擾，也不方便進行任何競選活動，著實遺憾。」

靳邦忠受訪說明，先前出席國民黨黨務會議，是應黨部主委及昔日長官邀請，「去參加會議，也順便見見老朋友」，並不代表已有簽署承諾書或投入黨內程序的前提。他強調，目前仍須顧及上市公司獨立董事身分與公司治理倫理，在股東會相關程序尚未確認前，不宜貿然展開任何競選活動。

竹北市長選舉牽動新竹縣長選戰與地方派系整合，地方人士分析，靳邦忠此舉並非單純「退場」，反而可能是為日後保留政治彈性；未來國民黨內部若無法有效平息初選爭議，藍白合未成，靳邦忠並非沒有空間。

靳邦忠過去任職新竹縣政府消保官多年，兩度代理鄉鎮長，熟悉地方行政、消費糾紛、不動產交易與公共治理。前新竹縣長鄭永金任內，曾命靳邦忠擔綱八大行業聯合稽查召集人，整頓特種行業與不動產市場亂象，獲地方高度肯定。

據悉，靳邦忠與新竹縣副縣長陳見賢情誼深厚，國民黨新竹縣長提名初選陳見賢雖敗給立委徐欣瑩，但近來地方悄悄傳出「縣長挺賢哥，市長挺忠哥」的聲音；竹北市外來人口及高社經地位、年輕家庭多，完全不同於傳統黨派、家族宗親及客家鄉鎮，未來縣市選戰是否出現無黨籍或跨派系整合局面，尚待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法