徐巧芯嗆沈伯洋要用「水庫與水管」騙多久？ 網友紛紛湧入打臉

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

輝達（NVIDIA）進駐北士科用電問題，引爆台北市長選戰攻防，民進黨台北市長參選人沈伯洋指出，北士科變電所如何設置、時間趕不趕得及，宛如沒接水管，卻說不是反對水力發電嗎？國民黨立委徐巧芯嗆，伯洋廢話體又有新解，還要用「水庫與水管」騙多久？不過貼文卻翻車，瘋狂被網友打臉。

徐巧芯昨天（28日）在臉書發文說，她才剛點破沈伯洋死抱著民進黨的「反核神主牌」閃躲現實，結果沈伯洋立刻發明了新說法，用「水庫與水管」來轉移焦點。她批評，沈伯洋連最基本的查證都不做，硬要把變電所進度落後的責任甩鍋到蔣萬安頭，製造這種假議題，到底是不懂裝懂，還是另有居心？

請繼續往下閱讀...

徐巧芯指出，真的可以停止這種把國際科技巨頭和台灣人民當傻瓜的把戲了，老實面對台灣的能源困境，不要再用政治話術護航，沒有充足穩定的電力，台灣拿什麼去發展AI產業？

貼文曝光後，網友紛紛留言打臉，「所以現在蔣市長在說生態系，徐委員是不是應該叫蔣市長閉嘴」、「還是用中指發電比較省電」、「明眼人都知道，講不聽市長怕蓋變電所會敗票，所以只好一直拖著，別人來問為什麼不蓋變電所，講不聽就變身成蔣中央，一切都推給中央」、「妳是不是不知道變電所是做什麼的？」、「你家的核廢料儲藏室蓋好了嗎？全台灣的電就靠你了」、「發一篇翻一篇」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法