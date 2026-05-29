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    首頁 > 政治

    分析沈伯洋得票有機會破40％被質疑！黃暐瀚舉2014年「有前例」

    2026/05/29 17:14 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋（左）台北市長蔣萬安（右）。本報合成。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋（左）台北市長蔣萬安（右）。本報合成。（資料照）

    針對近日有媒體民調指出，台北市長選戰現任市長蔣萬安支持度58％，暫時領先民進黨參選人沈伯洋的30％。媒體人黃暐瀚昨日表示，沈伯洋一登場就跟蔣萬安打成這樣，非常有機會得票率破40％。該說法受部分網友質疑，黃暐瀚今日舉2014年新北市長選舉為例，選前一分媒體最後一次民調，朱立倫49%，游錫堃28%。結果選舉結果出來，朱立倫50.06%，游錫堃跌破眼鏡拿了48.78%。

    黃暐瀚今日在臉書發文表示，他上一篇講媒體台北市長民調的文章，引來很多有興趣的網友討論。既然大家這麼有興趣，就再補一個2014年的新北市長選舉，讓大家參考。

    他指出，當時該媒體選前最後一次民調，朱立倫49%，游錫堃28%。選舉結果出來，朱立倫50.06%，游錫堃是48.78%。他強調，該媒體2014年整年民調中游錫堃從未超過30%，最後卻拿了93萬票，佔48.78%。

    網友紛紛在下方留言表示：「投出來才是最後結果」、「水牛伯超猛」；但也有網友認為：「2014狀況較特別，國民黨內鬥未歇，社會觀感不佳，執政包袱」、「2014年有太陽花學運，現在有什麼？」

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