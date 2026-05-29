批民進黨看不起台北市民 秦慧珠斷言沈伯洋選不上、喊賭100萬

國民黨籍台北市議員秦慧珠今（29）日說，民進黨台北市長參選人沈伯洋如選上，就捐100萬元給北市社會局做急難救助。（資料照）

年底將進行地方選舉，民進黨台北市長參選人沈伯洋要挑戰藍營政治明星、現任市長蔣萬安，國民黨籍台北市議員秦慧珠今（29）日說，之前都沒人敢跟她對賭，於是她要跟自己賭，沈伯洋如選上，就捐100萬元給北市社會局做急難救助。

秦慧珠今天在市政總質詢問蔣萬安，是否有信心連任？蔣萬安說，他常講，自己就是專注市政，沒有在想選舉。

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秦慧珠接著說，她曾在不同場合公開表態，認為沈伯洋「絕對選不上」，並願意對賭100萬元，但是都沒有人願意跟她賭。當然，打賭是不好行為，或是一個玩笑話，而她決定要自己跟自己賭，只要沈伯洋選上台北市長，她就捐100萬元給台北市社會局做救死扶傷、急難救助的工作。

秦慧珠表示，她不是看不起沈伯洋，而是認為民進黨看不起他們的市長候選人，市議員提名去年新人就開始跑，今年3月底定名單，但選區比議員大6倍的台北市長，竟然要拖到5月13日才提名；此外，沈伯洋過去擔任的公職僅有不當黨產委員會兼任委員、不分區立法委員，看看過去民進黨歷屆候選人，不是部長就是資深立委，有完整歷練，還有地方經營基礎。

秦慧珠批評，沈伯洋不了解市政、不熟悉基層，只會搞意識形態分化對立，過去發言許多都是對台北市政騷擾式的發言，站在市民的立場，她認為民進黨看不起台北市民、看不起民進黨本身、也看不起市長候選人。她也喊話蔣萬安，務必下半年用心施政，讓市民值得信賴，不要受沈干擾。蔣萬安對此並無特別回應，僅低頭看資料。

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