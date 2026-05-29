又捲財務糾紛 民眾黨前高市黨部主委莊貽量：已進入司法偵查

莊貽量近期深陷財務糾紛。（資料照）

前民眾黨高雄市黨部主委莊貽量最近流年不利，日前先被指控借錢不還，當時他出面反駁是遇到地下錢莊；如今又有女子向媒體控訴，莊貽量向她騙了180萬之後人間蒸發，懷疑企圖脫產；對此，莊貽量今（29）日發表聲明強調，許多事情被相關人士刻意扭曲，所有案件均已進入司法偵查程序。

曾擔任民眾黨高雄市黨部主委的莊貽量，目前仍是市黨部榮譽主委，日前他自爆「座車被安裝追蹤器」，接著又被媒體爆料疑似捲入金錢糾紛，有債權人指控他以「支付公車站牌廣告費」為由，緊急周轉卻遲遲未歸還。

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一波未平一波又起，又有一名女子今天向媒體控訴，她是單親媽媽，莊貽量當時頂著主委光環，還說自己要選議員，卻用這樣身分來借錢，她自己被騙走180萬元，莊貽量最近人間蒸發，莊的妻子昨天甚至叫她直接去報警。

對此，莊貽量今天下午以行動駁斥人間蒸發的傳聞，於民眾黨高雄媒體群組回覆說「許多事情，被相關人士刻意扭曲。在此聲明所有案件均已進入司法偵查程序，本人相信司法，最後會釐清事實，在此懇請媒體以及社會大眾給予時間，偵查、釐清真相!」

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