林延鳳酸乾脆當副市長 殷瑋：妳直攻立委為北士科帶來穩定供電

台北市研考會主委殷瑋。（資料照）

台北市議員林延鳳指出，台電因應輝達進駐北士科帶動AI產業用電需求大增，去年5月向市府申請蓋變電廠後，竟讓公共運輸處主責而非府級單位召開，代表台北市長蔣萬安面對重大政策沒有親力親為的執行力，而重要幕僚殷瑋是一人身兼多職，從發言人、研考會主委、跟市長行程、拍短影音、上媒體攻擊中央，領一份薪水要做那麼多事，建議蔣萬安直接讓他當副市長，名正言順負起政治責任。殷瑋則建議林延鳳直攻立委，補上監督中央政府的重要拼圖，做好核能在內的能源組合規劃，為北士科帶來穩定供電，造福士林北投。

林延鳳說，文林變電所案證明市府不是螺絲鬆，而是根本找不到，跨局處開會淪為踢皮球大會，權責不明就沒人想負責，也沒人敢做決定，研考會也沒有列管市府重大政策的期程與進度；過去柯文哲時代，至少還有「市長列管」機制，現在蔣萬安有什麼？只要遇到問題就推中央？老鼠、密室逃脫到現在的文林變電所，市府都想要這樣操作，但社會大眾能接受嗎？

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林延鳳指出，要蓋變電所，市府跟台電開會竟然讓公運處主責而非府級單位召開，代表蔣萬安面對重大政策沒有親力親為的執行力，而殷瑋一人身兼多職，從發言人、研考會主委、拍短影音、上媒體攻擊中央、還有機要跟輪值發言人職責的跟市長行程，「蔣市府是不是沒人才啊？」殷瑋領一份薪水要做那麼多事，其他發言人跟幾個副市長難道只領薪水不做事？

她說，蔣萬安不要當慣老闆，不要讓殷瑋那麼累。什麼都想做，最後什麼都做不好，要不然就讓他當副市長，名正言順地負起政治責任。此外，她批評產發局像「沒事人」一樣，對園區未來供電問題態度消極，出席會議卻未表達意見，若文林變電所持續延宕，招商時如何告訴投資者未來園區能提供穩定的供電？解決問題的能力？如何確保成為AI產業廊帶？難道靠嘴巴跟媒體包裝就能做到嗎？

台北市研考會主委將率3副發言人開張直播節目，之前曾笑稱自己是「經紀人」。（取自殷瑋臉書）

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