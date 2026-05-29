徐欣瑩拜會張善政取經 談智慧城市、區域合作

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩（左）進行縣政請益之旅，昨天前往桃園市政府拜會市長張善政（右）。（徐欣瑩團隊提供）

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩進行縣政請益之旅，昨天前往桃園市政府拜會市長張善政；徐欣瑩表示，雙方針對智慧城市、數位治理、婦幼照顧及區域合作等議題深入交流，她希望汲取桃園成功經驗，作為未來推動新竹縣升級的重要參考。

徐欣瑩表示，新竹縣擁有全國最重要的科技產業聚落，不僅要發展科技產業，更要讓科技真正改善民眾生活。未來將積極推動智慧治理，善用AI與數位科技提升交通、安全、醫療及公共服務品質，打造更有效率、更貼近民意的智慧政府。

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徐欣瑩團隊表示，雙方會面時，張善政分享桃園近年推動智慧交通、AI號誌控制及緊急救護優先通行等成果，透過科技協助解決交通壅塞與公共安全問題，讓城市治理更有效率、更貼近市民需求。

而除了數位治理外，徐欣瑩也特別關心婦幼政策與人口發展議題。她指出，新竹縣是全國最年輕的縣市之一，如何讓年輕人願意成家、生養下一代，是未來縣政的重要課題。桃園成立全國首創婦幼發展局、整合婦幼照顧資源的經驗，值得作為新竹縣未來政策規劃的重要參考。

徐欣瑩表示，針對區域發展議題，雙方也就桃竹苗大矽谷計畫交換意見。她認為，桃園與新竹在產業、人才及生活圈高度連結，未來若有機會承擔縣政責任，將積極推動桃竹苗區域合作，串聯科技產業、交通建設與生活機能，共同打造國際級科技廊帶。

徐欣瑩強調，新竹縣未來不只是科技重鎮，更應成為年輕人願意留下來工作、成家、生養孩子的幸福城市。她將持續透過請益之旅學習各縣市成功經驗，結合新竹縣在地需求，提出更前瞻、更貼近民意的施政藍圖，打造「AI新竹，更聰明、更貼心」的未來城市。

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩（左）拜會桃園市長張善政（右），希望汲取桃園成功經驗，作為未來推動新竹縣升級的重要參考。（徐欣瑩團隊提供）

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