殷瑋酸台電「16年在幹嘛」 何孟樺反擊：16年前輝達要來了嗎？

台北市研考會主委殷瑋酸台電「16年在幹嘛?」民進黨籍議員何孟樺反擊：16年前輝達要來了嗎？（取自何孟樺臉書）

台電因應輝達進駐北士科帶動AI產業用電需求大增，要蓋永久型變電站；北市府研考會主委殷瑋說，2009年北士科都市計畫完成，台電到2025年5月才申請蓋變電所，「中間隔了16年」；民進黨籍議員何孟樺說，若都市計畫核定就該有建設，為何港湖仍有大量公園用地沒有徵收？反問16年前北士科完工了嗎？輝達決定在台北設新總部了嗎？市府用輿論管理取代市政治理，產業園區推動遲緩，沒有主動反映用電需求，反倒批評供電方延宕，用政治口水掩蓋無能事實！

殷瑋針對北市府被外界質疑在台電設變電廠一案延遲1年，拍攝影片回應說，2009北士科都市計畫完成，台電是蓋變電所的權責單位，不是北市府。台電蓋變電所的申請是到2025年5月，黃仁勳選了北士科當海外總部落腳地點，忽然運作了起來，中間隔了整整16年，「這16年台電在幹嘛呢?」

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何孟樺批評市府，為了掩護蔣萬安的無能，一再提出反事實的論證。鼠患無能，說是南鼠北送；側溝清疏長度降低40％，說是方法更好。現在就連開發產業園區供電不足，還要反過來怪搶先提醒市府的台電「延宕16年？」16年前輝達就決定在台北設置新總部了嗎？若是這樣，蔣萬安為何認為輝達是他的成就？16年前北士科就完工了嗎？如果是，為何到現在市府還有大量土地還沒標出？

何孟樺說，按照市府的模擬城市邏輯，都市計畫核定就該有建設，為何港湖仍有大量公園用地沒有徵收？16年前，市府土地還沒有徵收完成，洲美平原南部仍舊是聚落與違章工廠，不要說AI產業還沒有人知道是什麼，輝達也沒有設置海外總部的需求，就連北士科的公共管線工程，都直到2023年才竣工。這樣低度開發的土地，為什麼市府會認為這裡該有一座超高壓變電所？

何孟樺表示，在台北市產業發展問題上，台電是供電方，廠商是用電方，市府是規劃方。市府老是用輿論管理取代市政治理，產業園區推動遲緩，也沒有主動反映用電需求，反倒批評主動提醒、超前部署的供電方「延宕16年」？根本是欲死牽拖鬼掠！用政治口水掩蓋無能事實！

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