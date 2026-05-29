民調：賴清德施政滿意度59％、核四與反統一有跨黨派共識

台灣勵志協會今舉行《115年5月台灣情勢調查發表會》，執行長賴榮偉博士指出，民眾對政府施政滿意度達59%，相比立法院僅39%的滿意度成鮮明對比；圖為總統賴清德。（資料照）

台灣勵志協會今舉行《115年5月台灣情勢調查發表會》，執行長賴榮偉博士指出，民眾對政府施政滿意度達59%，相比立法院僅39%的滿意度成鮮明對比；此外，對於核四廠啟用與否、以及反對一國兩制兩大議題，分獲近8成和逾7成跨黨派民眾支持，成本次調查社會共識最明確的交集。

台灣勵志協會此次「台灣情勢調查」於本月20日至24日間以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行，採住宅電話與手機並行，共完成1201份有效樣本。民調揭示，總統賴清德率領的中央政府，施政滿意度從去年9月的36%一路上升至本月的59%，呈現穩定攀升趨勢。

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不過，淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南指出，該數據穩定度「有點被政黨給框住」，其中民進黨支持者滿意度91%，國民黨、民眾黨支持者落在三成上下；此外，該調查的20代年輕族群的不滿意度偏高，可能涉及長期薪資結構、世代落差；以至於雲、屏兩地不滿意度皆高於5成，也異於相鄰、滿意度達57％的嘉義縣，可能涉及農業政策或其他因素，值得後續觀察。

相比之下，立法院的表現評價在滿意度僅有39%、不滿意度59%，且不滿意比率和年齡、教育程度呈現正相關；值得一提的是，民進黨支持者中有75%不滿意國會表現，國民黨支持者則為39%。台灣勵志協會賴榮偉博士指出，立院這題實際反映出人民對民主制度有效運作的期待。

其他題的結果包括，如71.5%民眾反對一國兩制統一、66.2%認同賴總統表示中華民國台灣已經是一個主權獨立的民主國家（沒有「台獨」）、70.9%支持與民主夥伴建立「非紅供應鏈」等，人民認同民主的生活方式。

在「中國以一國兩制為前提推動兩岸統一」方面，數據顯示72%民眾表示反對、26%不反對；且反對者中以30至49歲的78%為大宗，反對比例與教育程度提高呈現正相關，即便是國民黨支持者，反對比率仍有逾半的54%。賴榮偉表示，這題呈現出鮮明的跨黨派共識，「包括無黨派、民眾黨、國民黨，都是壓倒性反對」，構成理解其他兩岸議題的基礎框架。

至於第四核電廠運轉與否，民調顯示79%跨黨派民眾支持在安全無虞的前提下啟用，若以政黨來看，國民黨支持者92％贊成、民眾黨88%、無黨派80%，民進黨支持者也達68%，是另一項能凝聚跨黨派支持的政策議題。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南認為，相比民意，執政黨內部分歧應有所處理，才能回應整體客觀環境所形成的民意態度，並強調安全審查程序是否透明，將決定政策成敗。

台灣勵志協會今（29）公布《2026年5月台灣情勢調查摘要，並邀請專家、學者與談解讀民調數據。（記者陳治程攝）

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