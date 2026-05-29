藍委拋「鞭刑公投」突縮手！ 莊瑞雄諷民粹：共諜為何不鞭刑？

針對時事議題，民進黨團幹事長莊瑞雄（左）29日舉行記者會回應。（記者方賓照攝）

國民黨立委洪孟楷等52人提出「鞭刑入法公投案」，但國民黨團總召傅崐萁說明仍與民眾黨溝通，因此今（29）日院會暫不正式提案。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄質疑，該提案僅挑選特定犯罪類型處以鞭刑，共諜或殺人何不鞭刑？以為透過酷刑就能滿足民粹、得到聲量和選票，卻缺乏整體法律邏輯。

洪孟楷等人擬具「鞭刑入法公投」提案主文，內容為「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行的特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」立法院議事處本週二將此案增列為院會討論事項，但今天院會經朝野黨團討論，並未列入議程。

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對此，律師出身的莊瑞雄受訪說明，現行「刑法」與各項特別法中所列出的犯罪行為，幾乎皆是民眾所痛恨，國民黨僅針對性侵害、凌虐幼童與高額詐欺等特定罪名要求增設鞭刑，更嚴重的殺人、擄人勒索或共諜等罪行卻未被列入，立法技術令人難以理解。

莊瑞雄說，法律要有法律的邏輯，任何一個犯罪，很難把它類型化哪一些是最討厭的，「共諜要不要鞭刑？殺人要不要鞭刑？擄人勒索要不要鞭刑？（國民黨）光挑這幾個，看起來它侵害的法益未必是最嚴重的。」

莊瑞雄評估，此類提案雖能做為社會大眾的情緒出口，但台灣社會正走向文明，若以為滿足民粹就可以得到聲量、甚至更多的選票，用滿足社會的情緒獲取政治利益，這種修法對國家未必是件好事。

莊瑞雄也提醒，公投提案縱使通過，最終依法仍須回到立法院進行修法。若國民黨對該政策具有共識，大可直接在立法院內發動提案、全部連署背書，就看民眾黨是否願意支持，而非利用公投方式獲取聲量。

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