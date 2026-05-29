反嗆議員「政見跳票」盧秀燕被要求跟議員換位置「你來質詢」

民進黨議員聚集力挺陳俞融要求盧秀燕道歉。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕日前被民進黨議員陳俞融質詢政見大跳票，竟反嗆陳俞融也有藍線開工政見，「妳也政見進度零」；多名民進黨議員今在議場要求盧秀燕為不尊重議員的卸責態度向議會道歉，國民黨議員則不斷喊照議程開會，大會一度中斷，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說，不如請盧秀燕跟陳俞融交換位置，「陳俞融一定讓妳問好問滿」，但議長張清照並未裁示，盧秀燕則是沒有回應。

盧秀燕日前被陳俞融質詢疑被激怒，反嗆「妳當年的政見也提出加速藍線開工，請問開工了嗎，妳也政見進度零」，反質詢且自己認證藍線開工跳票發言引起嘩然。

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議會今開議確認議事錄時，陳俞融率先表達盧秀燕日前被她質詢後嗆議員「攻擊別人是掩飾自己四年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」，她要把這句話還給盧秀燕。

在場多名國民黨議員抗議要照議程進行，議長張清照也說，先確認議事錄，民進黨10餘名議員聚集力挺陳俞融，抗議張清照分明點名讓陳俞融發言，卻又不讓人說話，藍綠你一言我一語，張清照裁示休息10分鐘。

休息時間結束後，周永鴻率先發言，市長質疑議員質詢太可笑，不如請盧秀燕與陳俞融兩人交換位置，保證陳俞融會讓盧秀燕問好問滿，強調事件已非個人問題，盧秀燕不尊重議會有必要向議會道歉。

陳俞融再痛斥她角色錯亂，把監督者當敵人，再如何抹黑議員也不能掩飾市政空轉、攻擊議員也不能掩蓋藍線跳票事實，且她代表市民發聲，盧秀燕等於藐視市民及議會應道歉。

張清照僅以發言時間已到要陳俞融坐下，即進入下個議程；盧秀燕則是全程低頭看資料或跟旁邊首長交談，對事件沒有回應。

陳俞融（左）強調不怕盧秀燕抹黑攻擊；陳淑華抗議要求盧秀燕道歉。（記者蘇孟娟攝）

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